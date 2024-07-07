鄭文燦涉貪 黃國昌：不適任海基會董事長、賴清德應要求下台

海基會董事長鄭文燦疑涉犯貪汙治罪條例，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，鄭文燦在民進黨內位高權重，涉入這麼嚴重的貪腐弊案，已經不適任海基會董事長，希望賴清德總統展現清楚的態度，要求鄭文燦立刻下台負責，而此事件也牽涉到廉能政府的核心價值。

桃園地方法院昨天裁定鄭文燦500萬元交保。黃國昌今天受訪時表示，鄭文燦在民進黨內位高權重，不僅曾經擔任桃園市長，更當過行政院副院長，如今發生這麼嚴重的貪腐弊案，「昨天法院的裁定出來，社會一片譁然。」

黃國昌說，送錢的人已經被收押，鄭文燦被法院認定有收錢事實，結果竟然是透過交保的方式處理，對於這樣子的認定，很多人都沒有辦法接受。

黃國昌還說，更嚴重的事情在於鄭文燦，涉入這麼嚴重的貪腐弊案，不僅被法院重保，同時也限制出海出境，已經不適任海基會董事長，如此重要的職務，希望賴總統能夠展現清楚的態度，立刻要求鄭文燦下台負責。

有關鄭文燦被視為挑戰新北市長的熱門人選，黃國昌說，最重要還是政府的態度，反貪腐玩真的還是玩假的，還是僅針對特定對象，「這個問題的層次，已經超越一般選舉競爭」，而是牽涉到廉能政府的核心價值，大家都應該用嚴肅的態度面對，包括政府的態度跟作為，是否有符合人民期待，沒有必要跟選舉掛勾在一起討論。