快訊

陷入涉貪案 鄭文燦請辭海基會董事長

選罷法修法採「靈活」戰略 民眾黨預告要走自己的路？

低分高就問題浮現大學生程度落差大該重新規畫課程？

鄭文燦涉貪 黃國昌：不適任海基會董事長、賴清德應要求下台

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
海基會董事長鄭文燦昨天交保後，微笑離開桃園地檢署。記者許正宏／攝影
海基會董事長鄭文燦昨天交保後，微笑離開桃園地檢署。記者許正宏／攝影

海基會董事長鄭文燦疑涉犯貪汙治罪條例，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，鄭文燦在民進黨內位高權重，涉入這麼嚴重的貪腐弊案，已經不適任海基會董事長，希望賴清德總統展現清楚的態度，要求鄭文燦立刻下台負責，而此事件也牽涉到廉能政府的核心價值。

桃園地方法院昨天裁定鄭文燦500萬元交保。黃國昌今天受訪時表示，鄭文燦在民進黨內位高權重，不僅曾經擔任桃園市長，更當過行政院副院長，如今發生這麼嚴重的貪腐弊案，「昨天法院的裁定出來，社會一片譁然。」

黃國昌說，送錢的人已經被收押，鄭文燦被法院認定有收錢事實，結果竟然是透過交保的方式處理，對於這樣子的認定，很多人都沒有辦法接受。

黃國昌還說，更嚴重的事情在於鄭文燦，涉入這麼嚴重的貪腐弊案，不僅被法院重保，同時也限制出海出境，已經不適任海基會董事長，如此重要的職務，希望賴總統能夠展現清楚的態度，立刻要求鄭文燦下台負責。

有關鄭文燦被視為挑戰新北市長的熱門人選，黃國昌說，最重要還是政府的態度，反貪腐玩真的還是玩假的，還是僅針對特定對象，「這個問題的層次，已經超越一般選舉競爭」，而是牽涉到廉能政府的核心價值，大家都應該用嚴肅的態度面對，包括政府的態度跟作為，是否有符合人民期待，沒有必要跟選舉掛勾在一起討論。

弊案 貪汙 鄭文燦

延伸閱讀

鄭文燦500萬交保 傳法官之父是鄭昔日下屬

鄭文燦若請辭吳豐山呼聲高？綠委：需政治色彩淡的人選

民進黨無人敢談鄭文燦 藍委：賴清德可能在對黨內示威

鄭文燦只是第一槍！邱毅曝賴清德屠刀將揮向柯建銘 蔡英文也難逃魔爪

相關新聞

陷入涉貪案 鄭文燦請辭海基會董事長

海基會董事長鄭文燦在6日爆發涉貪案件後，7日辭去海基會董事長職務。

鄭文燦涉貪案賴清德肅清前朝？ 民進黨中央這樣回應

前桃園市長、現任海基會董事長鄭文燦涉貪案，引發朝野震驚，媒體問及此案是總統賴清德出手清肅前朝案子？對此，民進黨發言人吳崢...

民進黨廉政會要查鄭文燦涉貪 6年來還有這些人被查過

桃園市前市長、海基會董事長鄭文燦涉嫌貪汙罪，桃園地院昨天裁定500萬元交保，並限制住居、限制出境出海。民進黨廉政會預計明...

鄭文燦只是第一槍！邱毅曝賴清德屠刀將揮向柯建銘 蔡英文也難逃魔爪

桃園市前市長、海基會董事長鄭文燦疑涉犯貪汙治罪條例，桃園地檢署昨（6日）天向法院聲請羈押禁見，法院裁定以500萬元交保，並限制住居、限制出境出海。對此，前立委邱毅認為，賴清德總統正開始揮出內鬥的屠刀，鄭文燦只是第一刀，下一個可能是民進黨立法院黨團總召柯建銘。

鄭文燦涉弊被查 民進黨廉政委員會擬明晚開會

桃園市前市長、海基會董事長鄭文燦因涉及貪汙罪，桃園地檢署認其犯罪嫌疑重大，聲請羈押禁見，稍早院方已令鄭文燦500萬元交保...

鄭文燦案黨內清除政敵？ 綠營負責桃園的立委這樣回應

前桃園市長、現任海基會董事長鄭文燦涉貪案，後續餘波盪漾，媒體詢問「這是民進黨內清除政敵？」對此，民進黨立委林月琴今天上午...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。