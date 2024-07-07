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鄭文燦涉貪 李明賢指太多玄機：白手套、500萬這麼巧？

鄭文燦只是第一槍！邱毅曝賴清德屠刀將揮向柯建銘 蔡英文也難逃魔爪

聯合新聞網／ 綜合報導
民進黨立法院黨團總召柯建銘。圖／聯合報系資料照片
民進黨立法院黨團總召柯建銘。圖／聯合報系資料照片

桃園市前市長、海基會董事長鄭文燦疑涉犯貪汙治罪條例，桃園地檢署昨（6日）天向法院聲請羈押禁見，法院裁定以500萬元交保，並限制住居、限制出境出海。對此，前立委邱毅認為，賴清德總統正開始揮出內鬥的屠刀，鄭文燦只是第一刀，下一個可能是民進黨立法院黨團總召柯建銘

邱毅在臉書發文指出，鄭文燦和賴清德同屬新潮流，但鄭是北流、賴是南流，況且鄭文燦原本是蔡英文的口袋人選，「但因澳門嫖妓事件被我揭發，失去競爭力，賴清德因之脫穎而出」。

邱毅認為，鄭文𤌴發生這種事也是咎由自取、活該有事，「他既涉及貪污受賄，又不懂避諱收斂，大剌剌出入色情酒店、黑社會會所，怎麼可能逃過賴清德布下的天羅地網」。邱毅也點名，接下來賴的屠刀可能揮向柯建銘或其他人，就連前總統蔡英文一定也「難逃魔爪」。

目前外界相當關注鄭文燦的狀況，他也透過Line訊息，謝謝友人關心，並強調「從政以來，公而忘私，不貪不取，這是我很珍惜的價值」。他會在司法調查的過程，捍衛自己的清白。

弊案 柯建銘 蔡英文 貪汙 賴清德 鄭文燦

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桃園市前市長、海基會董事長鄭文燦疑涉犯貪汙治罪條例，桃園地檢署昨（6日天向法院聲請羈押禁見，不過法院裁定以500萬元交保，並限制住居、限制出境出海，並未裁定羈押禁見。面對這樣的結果，資深媒體人黃揚明也提出質疑。

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