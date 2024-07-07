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鄭文燦涉貪 李明賢指太多玄機：白手套、500萬這麼巧？

鄭文燦500萬交保…黃揚明曝法院說法有貓膩 再喊話王浩宇「安靜一點」

聯合新聞網／ 綜合報導
桃園市前市長、海基會董事長鄭文燦疑涉貪遭桃園地檢署調查，交保後步出桃園地院，面帶微笑、不發一語上車離開。記者葉信菉／攝影
桃園市前市長、海基會董事長鄭文燦疑涉貪遭桃園地檢署調查，交保後步出桃園地院，面帶微笑、不發一語上車離開。記者葉信菉／攝影

桃園市前市長、海基會董事長鄭文燦疑涉犯貪汙治罪條例，桃園地檢署昨（6日）天向法院聲請羈押禁見，不過法院裁定以500萬元交保，並限制住居、限制出境出海，並未裁定羈押禁見。面對這樣的結果，資深媒體人黃揚明也提出質疑。

鄭文燦之所以未被收押，桃園地方法院提出的解釋為：「本案之案發時間距今長達7年之久，相關監聽譯文及蒐證照片已詳如卷內所示，認無羈押之必要。」黃揚明對此則在臉書發文指出「為什麼發生這麼久了、有監聽及蒐證照片，但賴總統上任後才啟動？」引起不少網友討論。

另外，民進黨前桃園市議員王浩宇表示，以鄭文燦的身分，合法的政治獻金都收不完了，何必要收非法的？對此，黃揚明也認為，王在這種時間點「最好安靜一點」，因為除了政黨以外，一般政治人物合法的政治獻金只有在參選公職期間才能收，鄭文燦最後一次有資格收受合法政治獻金的時間是2018年連任桃園市長期間，之後就不能再收了。

現在外界相當關注鄭文燦的狀況，他也透過Line訊息，謝謝友人關心，並強調「從政以來，公而忘私，不貪不取，這是我很珍惜的價值」，他會在司法調查的過程，捍衛自己的清白。

弊案 貪汙 鄭文燦

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桃園市前市長、海基會董事長鄭文燦疑涉犯貪汙治罪條例，桃園地檢署昨（6日）天向法院聲請羈押禁見，法院裁定以500萬元交保，並限制住居、限制出境出海。對此，前立委邱毅認為，賴清德總統正開始揮出內鬥的屠刀，鄭文燦只是第一刀，下一個可能是民進黨立法院黨團總召柯建銘。

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