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新聞眼／賴總統殺雞儆猴 耳語早擴散

聯合報／ 本報記者蔡晉宇周佑政
民進黨陳亭妃、鄭文燦（左）接連出事，共通點是都「不夠信賴」，賴清德（右）殺雞儆猴的耳語，早已在綠營擴散。圖/聯合報系資料照
民進黨陳亭妃、鄭文燦（左）接連出事，共通點是都「不夠信賴」，賴清德（右）殺雞儆猴的耳語，早已在綠營擴散。圖/聯合報系資料照

海基會董事長鄭文燦涉貪，在野黨紛將偵辦的幕後影武者指向賴清德總統，該案究竟是單純司法案件，還是另有政治力介入要清算，尚難有直接證據論斷，但從一連串鋪陳與檢方收網時間點來看，在野黨質疑並不無道理。

賴清德去年就任黨主席後，黨內派系紛紛隨之靠攏，少數如英系仍維持一定獨立自主性，當時就已成為鎖定目標；賴當時表面上祭出黨內「擴大排黑條款」，實則為打擊英系中常委黃承國，去年全代會上，更上演黃承國提早離席，拒絕背書橋段。

當時蔡英文總統仍在任，賴清德打擊異己力道相對收斂，如今一年過去，賴已當選總統並兼任民進黨主席，黨內第一人地位趨於穩固，親賴勢力之外僅存的綠營實力派，際遇也更加坎坷。

民進黨立委陳亭妃在台南向來與賴系不對盤，日前被所屬派系正國會開鍘，透露的政治訊號為，正國會高層已決定走「信賴」路線，否則要力拚第二席中常委，卻自斬派系大將，實無道理。

鄭文燦中箭落馬更具敏感性，鄭是新潮流要員，是蔡英文的超級愛將，不僅二○一九年「蔡賴之爭」挺蔡，更與賴清德在角逐大位時有競爭關係。縱使鄭文燦個性圓融，海基會人事發布當天，拿出手機，慎重「念稿」賴清德當選感言宣示效忠，仍在二個月後落馬，引發政治聯想。

民進黨七二一全代會將登場之際，黨內派系競合暗潮洶湧，中常會權力重組牽動二○二六年地方選舉，陳亭妃、鄭文燦接連出事，共通點是都「不夠信賴」，賴清德殺雞儆猴的耳語，早已在綠營擴散。

民進黨高舉清廉大旗，但二○一六年執政後貪腐爭議頻傳。蔡英文二○二○年連任後強調，「社會有人用全面執政必定腐化寫劇本，我們務必用行動證明，這個劇本不會成真」。而今，民進黨重用的鄭文燦「腐化」成真，對民進黨而言，猶如一記重拳打在臉上。

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