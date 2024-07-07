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偵辦檢方陳嘉義 曾揭長官關說

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導
檢察官陳嘉義。圖／報系資料照
檢察官陳嘉義。圖／報系資料照

海基會董事長鄭文燦在桃園市長任內涉嫌收賄以五百萬元交保，為政壇投下震撼彈，負責偵辦的檢察官是桃園地檢署肅貪組檢察官陳嘉義，全案偵辦過程低調，已收押四人先前都未曝光；陳嘉義過去擔任公訴檢察官期間，曾揭發時任檢察長彭坤業為一起名人案件關說，在檢察體系內引爆熱議，最後導致彭坤業下台。

陳嘉義是司法官訓練所五十五期結業，政大法律系、政大財法所畢業，當初分發桃檢時負責緝毒，二年後再轉到公訴組。

桃園地檢署二○一九年內部被揭露關說一事，時任桃檢檢察長彭坤業指示公訴檢察官，要求就勵新醫院院長張煥禎逃漏稅五億案進行認罪協商，由於當時案件已進入法院審理，負責蒞庭的檢察官就是陳嘉義，事後在檢察官論壇一篇貼文引爆遭長官關說案件，當晚在檢察界內炸鍋。

當時本報披露報導此事，法務部指示台灣高等檢察署調查，結果認定彭坤業接受法務部前部長、時任國安會首席諮詢委員邱太三「請託關說」，彭坤業後來也遭火速調職改任高檢署主任檢察官。

陳嘉義後來調回偵查，擔任婦幼專組檢察官多年。陳嘉義近年再到肅貪專組，據內部透露，鄭文燦案經長官指分陳偵辦多時，考量案件敏感、質量重大，也避免再分過多案件給該股，讓陳能專心偵辦鄭文燦案。

弊案 收賄 法務部 海基會 貪汙 逃漏稅 邱太三 鄭文燦 陳嘉義

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