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「水很深」 地方流傳鄭文燦遲早出事

聯合報／ 記者陳俊智翁唯真屈彥辰林縉明／連線報導
桃園市議員凌濤（圖）表示，鄭文燦任內的土地徵收、炒地、金流複雜，「牽涉之廣，水非常深」，一定要揪出其中的不法。圖／凌濤提供
桃園市議員凌濤（圖）表示，鄭文燦任內的土地徵收、炒地、金流複雜，「牽涉之廣，水非常深」，一定要揪出其中的不法。圖／凌濤提供

鄭文燦疑因華亞科技園區擴大開發計畫涉貪被檢調約談，過去所涉開發建設爭議，也被拿出來一一檢視。藍營質疑炒作八德農地，綠營同志也質疑「碰到財團就轉彎」，土地徵收戶甚至拉布條喊「居住不正義」。

鄭文燦市長任內土地爭議不只一樁，國民黨桃園市議員凌濤競選時，曾指控鄭利用職權協助詐團首腦郭哲敏炒作八德農地，將捷運綠線站點設在郭購置的農地附近，讓郭藉市地重劃、土地徵收，賺取數十億元利益。凌濤昨表示，鄭文燦任內的土地徵收、炒地、金流複雜，「牽涉之廣，水非常深」，一定要揪出其中的不法。

鄭市府配合桃園捷運三鶯線延伸八德，計畫在八德和強路到介壽路新闢道路，原先規畫路線只需徵收一戶民宅，後來變更設計需要徵收八戶。民進黨前市議員蔡永芳曾在議會質詢，披露道路前後規畫差在有無徵收鄰近科技大廠未開發的工業用地，怒批鄭市府「碰到財團就轉彎」，居民也拉布條喊「居住不正義」。

國民黨議員舒翠玲說，鄭文燦在桃園八年執政，一直遊走在法律邊緣，應該要避免圖利或基於公益該堅守的原則，到他手裡總有解方，地方政壇流傳「他遲早的」，過去礙於他是市長，會投鼠忌器，現在可以百無禁忌。

桃園市議會民進黨團總召林志強表示，雖不清楚案情，但相信鄭清白。民進黨桃園市黨部主委黃傅淑香則稱鄭文燦作事認真，一切都靜待調查。

凌濤 土地徵收 弊案 舒翠玲 貪汙 郭哲敏 鄭文燦

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