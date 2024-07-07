新聞眼／57歲生日交保 鄭文燦恐斷政治路

昨天是海基會董事長鄭文燦五十七歲生日，同一天卻因疑似涉貪，被桃檢聲押禁見以五百萬元交保，這個生日恐怕笑不出來。鄭文燦政治路在桃園發跡，八年地方執政讓桃園由藍轉綠，一度被看好是未來接班梯隊，甚至問鼎總統大位，但二○二二年市長交棒失敗後光環漸退，賴清德上任後更被調任到「冷衙門」海基會，如今捲入貪汙案，從政路上沖下洗，起伏相當大。

鄭文燦大學即熱中社會運動，一九九八年首度參選桃園縣議員，就以全縣最高票當選，他只當了一屆，就轉任民進黨文宣部服務，二○○六年入閣擔任新聞局局長，以卅九歲成為當時最年輕閣員，接著也經過多項黨職歷練。

二○○九年當時民進黨主席蔡英文徵召鄭文燦參選桃園縣長，說他足智多謀、文勇雙全，也因稍圓潤的身材，被封「胖周瑜」。當年縣長選舉雖然落敗，但二○一四年，桃園縣升格桃園市，鄭再度挑戰，結果爆冷當選。桃園在鄭文燦執政下，許多深藍鐵票區轉綠，二○一八年大環境對民進黨不利，但鄭得票卻反而增加，連任成功，政治前景一片光明。

不過在桃園市長卸任前夕，原定接班人林智堅爆發「論文案」，民進黨陣前換將，最後也終結了綠營桃園八年執政。選舉期間，鄭文燦也爆爭議，包括自己同樣涉及論文抄襲、舉債過高讓桃園負債累累等。

鄭文燦與賴清德同屬新潮流，不過也深受蔡英文信任，與英系友好，被認為是蔡屬意的接班人選，與賴清德在接班梯隊上有競爭關係，而在當年蔡賴黨內初選激烈相爭，鄭文燦「選邊站」支持蔡英文。但二○二二年底摔了一跤，讓賴清德搶得先機，與民進黨主席、總統均擦身而過。

鄭文燦二○二四年立委輔選成績也未如人意，民進黨在桃園慘遭全滅。賴勝選後，新內閣直到最後一波名單，才確定接任海基會董事長，之前傳聞他有意投入二○二六新北市長一役鹹魚翻生，如今涉貪可說已然出局，政治前途形同打入冷宮。