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賴總統：不分黨派 只要非法檢調都應辦

聯合報／ 政治中心、大陸中心／連線報導
海基會董事長鄭文燦（右）捲入涉貪案震驚政壇，究竟是單純司法辦案，還是有政治介入，特別是賴清德總統（左）與鄭文燦的關係，引發聯想。本報資料照片
海基會董事長鄭文燦（右）捲入涉貪案震驚政壇，究竟是單純司法辦案，還是有政治介入，特別是賴清德總統（左）與鄭文燦的關係，引發聯想。本報資料照片

海基會董事長鄭文燦涉貪，五百萬元交保，賴清德總統昨天表示，不分黨派，不問何人，只要涉及非法，檢調都應該查辦，毋枉毋縱，打詐、掃黑、肅貪，是目前政府重要的工作，目的是要維護國家的生存發展、社會的安定，以及回應人民深刻的期待。

總統府、行政院、民進黨昨天口徑一致表示，尊重司法，期盼司法單位秉持毋枉毋縱的精神，盡速釐清事實真相。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤也說，不清楚案件內容，完全尊重檢調偵辦。

行政院發言人陳世凱是透過媒體群組表示，案件正在司法調查中，政院尊重司法調查程序，也期望司法單位盡速釐清事實真相。

民進黨發言人吳崢則表示，此案仍在偵辦中，期盼檢調毋枉毋縱，盡速釐清事實真相。

海基會表示，尊重司法調查程序，期望司法單位盡速釐清真相。

桃園市民進黨部主委黃傅淑香表示，稍早才得知消息，就靜待司法調查釐清。

吳崢 吳思瑤 弊案 海基會 貪汙 賴清德 鄭文燦 陳世凱

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