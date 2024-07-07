在野立委：鄭文燦須請辭下台

桃園市前市長、海基會董事長鄭文燦涉貪汙罪遭偵辦，在野黨立委昨天要求，賴清德總統要嚴肅面對，民進黨政府應出面說清楚，而鄭文燦也必須請辭下台；親近鄭文燦的幕僚表示，目前尚無相關討論，現階段以配合檢調偵辦為主。

但一位不願具名的民進黨立委說，鄭文燦應該會知所進退，靜待調查，畢竟鄭文燦涉入的是屬於重罪的貪汙案，後續官司曠日廢時，在野黨勢必窮追猛打。

國民黨主席朱立倫昨天表示，司法要查清楚、毋枉毋縱外，「我畢竟是桃園的老縣長，很遺憾發生這樣的事情，希望檢調及法院趕快釐清」。

民眾黨主席柯文哲說，過去鄭文燦的傳聞就很多，既然檢方已介入，就等待調查結果。

國民黨桃園市議員凌濤說，鄭文燦在生日當天被聲押，殺人誅心，府院黨應向國人說明，他更質疑賴清德是否知情？到底是用人不明？還是牽涉民進黨內鬥？鄭文燦當市長大手大腳，政商關係毫不避諱，他於二○二二年參選議員時，當時開多場記者會指控，如今檢調追查，終於露出曙光。

民眾黨立委黃國昌說，鄭文燦在桃園市長任內涉及的土地開發弊案有好幾件，無法確認檢方針對哪件偵辦，應徹查嚴辦；呼籲民進黨主席、賴清德總統要嚴肅面對。

黃國昌指出，送錢的廠商連同白手套，都羈押禁見，涉嫌收賄的鄭文燦卻交保，真是令人噴飯，「民進黨新潮流，果然很夠力」；而爆發如此嚴重的收賄醜聞，鄭文燦應立即辭職下台。

國民黨立委許宇甄說，鄭文燦擔任桃園市長期間，地方就傳出他介入許多土地開發案，連民進黨創黨元老都曾跳出來批評，說鄭文燦的綽號叫「鄭百億」。從鄭文燦的交保金額來看涉嫌重大，應立即辭去海基會董事長，靜待司法調查。

國民黨徐巧芯也認為，鄭文燦如今被限制出海出境，應該要直接辭海基會董事長職位。