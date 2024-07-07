筆錄看得仔細 鄭文燦聞聲押沒表情

海基會董事長、桃園前市長鄭文燦疑收賄涉貪，被桃園地檢署傳喚，五日到案說明。他四日從日本度假返國，五日清晨六點多就被調查局桃園市調查處從台北住家帶走，當天鄭請假應訊，過程保密到家，但檢察官陳嘉義訊後認定他犯嫌重大，當庭轉列被告逮捕並向法院聲押禁見。

據指出，鄭文燦全程由檢察官偵訊，對於被指控收賄矢口否認，偵訊過程情緒沒有太大起伏，對筆錄看得相當仔細，聽聞聲押也沒什麼特別表情，抗壓性十足。

據指出，由於鄭文燦位居要職，調查局為避免行動曝光，五日清晨五點就集合勤教，多名調查官帶傳票直奔鄭台北住處，調查官未進行搜索，但出示檢方傳票，告知鄭文燦是貪汙罪被告，要鄭配合到地檢署說明，鄭態度配合，七點多就進入桃檢，當時地檢署還沒什麼人，行動保密到家，鄭聯繫律師到場才開庭，經馬拉松式訊問，被檢方聲押。

全案隨強制處分曝光炸鍋，直到昨下午一時四十分，法院羈押庭裁定五百萬元交保，昨下午二時卅分鄭家人籌足保釋金，鄭在媒體包圍下，微笑上車離開。

檢方偵辦此案多時，去年底接獲檢舉即向桃園市政府調取資料，上月初陸續約談主導自辦重劃會的台塑集團前高層及相關人等。鄭文燦因身分敏感，調查行動格外低調，地檢署前晚早早拉下鐵門打烊，新收人犯公告也都清空，直到昨天上午九時，桃園地院收案公告面板顯示桃檢移送貪汙被告「鄭○燦」才曝光；據悉，鄭是清晨坐囚車從地檢移動到地院。

鄭委任二名律師二人先後於上午十點卅分前抵達，迅速閱卷之後，法官提早於上午十一點卅分開庭調查，整個羈押庭歷時二小時，昨天下午一點卅分結束庭訊，隨即在新收案件告示打上「交保五百萬元並限制住居、限制出境出海」庭諭。

昨天下午二點，鄭文燦親友提著印有「環保署」標誌的黑色袋趕到地院，袋中裝有鄭的保釋金，法警清點共計五百萬元。隨後鄭文燦面露微笑步出大門，面對大批媒體守候，他全程不發一語，前桃園縣議員吳寶玉、桃園市議員黃瓊慧也到場關心。