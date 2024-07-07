爭議農地 鄭文燦讓業者自辦重劃

海基會董事長、桃園前市長鄭文燦涉貪被檢調約談，爆出在內政部審議的華亞科技園區（工五工業區）擴大開發計畫有弊。桃園市長張善政昨證實，檢調有約談市府局處人員，並調取相關資料，指計畫範圍旁有塊土地，原本市府要區段徵收，但鄭指示讓業者自己重劃，作法罕見，希望檢調釐清。

據查，華亞科技園區於一九九四年落成啟用，目前有近百家業者進駐，廠房空間早已飽和，供不應求，而地方也盼擴大案讓農地轉工業用地。

桃市府官員表示，華亞科技園區擴大方案二○一七年就開始討論，經濟部和內政部二○一八年和桃園市府達成共識後，就著手擬訂都市計畫，二○一九年公開展覽，並在地方辦說明會，過程未傳弊案，但地方有反對聲音。

華亞科技園區擴大案的土地，多為當地宮廟「樂善寺」所有，廟方委員對於開發始終有正反意見，而農地上除了龜山第三公墓，也有民眾的私人墓地，上萬筆墓地也有數千名後代反對遷葬，一度連署準備發起抗爭；擴大案至今仍在內政部都委會排隊審查，由於審查案未過關，此案近兩年趨於沉寂。

華亞園區擴大計畫面積約五十公頃，由於華亞已是成熟產業聚落，周邊還有機捷體育大學站、體育大學與新北林口、桃園龜山二大新興生活圈，地方仍看好未來發展，也認為擴大案背後利益龐大。

國民黨桃園市議員凌濤指出，鄭文燦捲入的貪汙案是華亞科技園區外一筆九點五公頃農業用地，該筆土地因無法適用華亞科技園區擴大計畫，於是有不法集團行賄希望過關，但鄭文燦「辦事不力」，最後退回五百萬元。

凌濤表示，擴大工業區土地近年買賣平均價格最高一坪十萬元，工業區近二年則喊到一坪卅萬元，若變更案通過，一坪將有廿萬元利潤。九點五公頃約二八七三七坪，以一坪獲利廿萬元計算，利潤高達五十七億元。

張善政昨天證實市府有配合檢方調查，並指擴大案旁有一塊大部分是墓地，市府原本想用區段徵收取得，但鄭文燦指示讓業者自己重劃，這在土地徵收算少見的作法，檢調想進一步了解，也希望此案毋枉毋縱。

都計官員說，區段徵收地主分回土地最多四成，好處是政府出資做好道路等公共設施，速度也快；自辦重劃地主可分回土地高於四成，但地主要自費興建各項公共設施。過去少有同一案採區段徵收與自辦重劃並行的作法，但沒有禁止。