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鄭文燦涉貪遭聲押登上外媒！路透、彭博皆關注報導

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
海基會董事長鄭文燦涉貪遭到聲押，震驚政壇，包括彭博資訊及路透等國際媒體都跟進報導。取自彭博資訊網站
海基會董事長鄭文燦涉貪遭到聲押，震驚政壇，包括彭博資訊及路透等國際媒體都跟進報導。取自彭博資訊網站

海基會董事長鄭文燦涉貪遭到聲押，震驚政壇，包括彭博資訊及路透等國際媒體都關注報導。

彭博資訊6日以「台灣執政黨稱前行政院副院長正在接受調查」為題，並引述中央社等台媒消息報導，稱曾任行政院副院長及桃園市市長的鄭文燦，因涉嫌貪汙遭檢調偵查。

報導指出，民進黨發言人吳崢6日上午證實該消息，但未詳細說明相關指控。桃園地方法院將於6日下午召開羈押庭。

報導稱，鄭文燦2023年1月在前總統蔡英文任期擔任行政院副院長，目前是海峽交流基金會董事長，曾於2014年底至2022年期間擔任桃園市長。

此外，路透也以題為「台灣調查與中國打交道的涉貪高階官員」報導，稱台灣檢調6日表示，正在調查一名和執政黨民進黨有關的高階官員，稱負責與中國打交道的鄭文燦涉嫌貪汙，而鄭文燦也透過律師發聲否認，並會積極配合司法調查。

路透指，台灣總統府也表示尊重司法機關，希望檢調人員盡快釐清事實。

弊案 貪汙 鄭文燦

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