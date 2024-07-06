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鄭文燦涉弊案遭聲押 高虹安中午也開口了

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹市長高虹安出席新竹市凍卵政策論壇，回應鄭文燦涉貪弊案。記者巫鴻瑋／攝影
新竹市長高虹安出席新竹市凍卵政策論壇，回應鄭文燦涉貪弊案。記者巫鴻瑋／攝影

桃園市前市長、海基會董事長鄭文燦涉入土地開發貪汙弊案遭到檢方聲押，新竹市長高虹安今中午出席活動時，回應媒體提問對於鄭文燦涉貪有何看法。高虹安表示，因為事情發生突然，她還不了解整起事件狀況如何，但活動結束後會回去之後再了解。

高虹安回應，關於鄭文燦涉入貪汙案，因為早上都在出席活動，所以還不清楚昨晚檢調行動，也不了解事件整個狀況，之後會先了解「之後再說好了」。高虹安面對鏡頭聽聞鄭文燦涉貪，全程保持微笑，隨後快步離開活動會場。

台灣民眾黨主席柯文哲上午到苗栗市參加民眾黨苗栗縣黨部及不分區立委陳昭姿聯合服務處揭牌儀式，回應鄭文燦涉貪，他說「過去的傳聞就很多，但這種事情既然檢方已介入， 那就等調查結果了。」

民眾黨立委黃國昌提到鄭文燦涉貪，他表示鄭文燦擔任桃園市長任內涉及的土地開發弊案有好幾件，目前無法確認檢方針對哪件偵辦，檢方應該徹查嚴辦，毋枉毋縱，給社會大眾交代，呼籲民進黨主席、總統賴清德，應該要非常嚴肅面對，展現清楚態度。

弊案 貪汙 鄭文燦 高虹安

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