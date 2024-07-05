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陸扣台船 美促溝通和平解決

聯合報／ 記者王勇超王昭月張文馨廖士鋒／連線報導
海巡署三五○三艇昨天下午三點七分抵達目斗嶼西北方海域，發現大陸兩艘海警船，向海警船廣播「此海域為本國籍漁船作業海域，勿干擾作業」。圖／海巡署提供
海巡署三五○三艇昨天下午三點七分抵達目斗嶼西北方海域，發現大陸兩艘海警船，向海警船廣播「此海域為本國籍漁船作業海域，勿干擾作業」。圖／海巡署提供

澎湖「大進滿八十八號」漁船二日晚間因越界捕魚遭大陸海警登檢並扣留，再次引發兩岸緊繃情勢，美國國務院三日表示，正在密切注意此事發展，鼓勵雙方維持溝通管道暢通，並以和平方式解決此一事件。

事發已逾48小時 賴總統迄未發言

陸委會主委邱垂正昨天指出，目前除了海基會跟對岸聯繫之外，也會「透過各種管道」，希望相關人員能夠盡快平安回來。他還呼籲各界不要做「不必要的預言式的推理」，這對本案處理沒有幫助。值得關注的是，事發已超過四十八小時，賴清德總統迄今尚未針對此事發言。

由於賴總統上任至今多次談及「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，加上陸委會副主委梁文傑在廣播節目直稱兩岸實質就是兩個國家，引發陸方強烈不滿，陸學者也解讀，此次漁船事件與二一四的金門大陸漁船翻覆事件發酵以及賴五二○談話有關。邱垂正昨天則強調，「兩岸關係就是兩岸關係」，未來仍將依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例及其他相關法律處理兩岸事務，頗有為「新兩國論」爭議滅火的意味。

我漁船遭大陸海警登檢扣留，陸委會主委邱垂正昨指出，除了海基會跟對岸聯繫，也會「透過各種管道」希望相關人員平安回來。記者許正宏／攝影
我漁船遭大陸海警登檢扣留，陸委會主委邱垂正昨指出，除了海基會跟對岸聯繫，也會「透過各種管道」希望相關人員平安回來。記者許正宏／攝影

前晚多艘漁船 遭海警船廣播驅離

我漁船遭對岸扣留，前晚多艘漁船在澎湖外海及金門東北外海作業時，都遭中共海警船驅離，海警船甚至對金門外海作業的漁船廣播「不要命了」、「還不趕快離開」，漁民紛紛加速逃離；澎湖漁業電台昨天也接獲漁船通報，目斗嶼西北方卅七點三浬海域有四艘海警船驅趕我國漁船，海巡署調派二艦三艇馳援，雖與海警船互相聲明為所屬海域，雙方未進一步衝突，我國籍漁船順利離去。

海巡署指出，未接獲金門外海作業的漁船通報，但前晚八時卅五分，海巡署第十三（澎湖）巡防區接獲龍劼滿漁船通報，在澎湖馬公西北方六十浬（限制水域外卅四浬，中線以西十一點五浬）遭舷號不明中共海警船以探照燈干擾，並逐漸靠近。海巡署說，獲報後調派西南海域偉星艦、澎湖海巡隊線上三五三九艇援處，增派一○○九一艇緊急出勤；晚間八時五十分，龍劼滿回報已航離現場，未再遭海警船追逐。

多少會擔心 漁民在中線以東作業

海洋委員會主委管碧玲昨晚表示，海巡署會全力護漁，做好海面部署，每一個個案的應處也會說明。中共海警船一再騷擾台船，她說，不升高政治衝突，相關部會都有做各種努力。

澎湖漁民說，目前是小管盛產期，包括澎湖沿海、南淺漁場、台灣東北角、金門東北外海俗稱「金門角」等海域，都會有小管聚集，金門角海域也是澎湖漁民捕撈小管的傳統漁場之一，「大」船遭大陸海警帶回扣留，漁民「心裡多少會擔心」，只好選擇在海峽中線以東的海域作業。

兩國論 海巡署 漁民 澎湖 管碧玲 賴清德 邱垂正 金門 陸委會

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