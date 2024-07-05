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我船長高血壓 陸稱備妥診療

聯合報／ 記者王勇超王昭月／高雄報導
大進滿88漁船在金門外海作業被大陸海警船扣回，我方持續營救。圖／讀者提供
大進滿88漁船在金門外海作業被大陸海警船扣回，我方持續營救。圖／讀者提供

澎湖大進滿八十八號漁船遭陸扣留，我國籍洪姓船長、丁姓船員及三名印尼籍移工都被拘留。洪有高血壓慢性病，家屬欲透過管道送藥，居間聯繫的澎湖兩岸交流協會理事長陳雙全說，陸方稱傳藥單傳即可，並「叫我們放心」，會持續與陸方聯繫。

大進滿八十八號被大陸海警船強行扣押後，澎湖縣長陳光復、立委楊曜、縣議會議長陳毓仁及澎湖兩岸交流協會，都設法透過各種管道救援。陳雙全說，船長及船員的家屬都很擔心，尤其洪姓船長的母親將近九十歲，得知兒子被拘留在大陸後，身體感到不舒服，被接往馬公的親戚家照顧。

陳雙全說，洪姓船長有高血壓，本來希望能送藥過去，但陸方稱「不方便讓我們見面」，請我方傳藥單，若洪姓船長身體有問題，會請醫生診斷，「要我們不用擔心」。

陳雙全表示，兩岸各有個別獨立管轄的領海與毗鄰區，「當我們在保護自己主權所及漁場的同時，大陸當然也不會讓他國漁民染指屬於他們的漁場」，希望漁民注意捕撈作業界線，以免再生憾事，也希望兩岸能保持克制，避免事態升級。

澎湖縣政府農漁局陳高樑則表示，金門外海原本就是共同作業海域，大進滿八十八號漁船被大陸海警扣押，應歸因於「休漁」期間捕撈，與越界與否應無關聯。

澎湖縣 陳雙全 高血壓

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