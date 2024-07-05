聽新聞
test
0:00 / 0:00
我船長高血壓 陸稱備妥診療
澎湖大進滿八十八號漁船遭陸扣留，我國籍洪姓船長、丁姓船員及三名印尼籍移工都被拘留。洪有高血壓慢性病，家屬欲透過管道送藥，居間聯繫的澎湖兩岸交流協會理事長陳雙全說，陸方稱傳藥單傳即可，並「叫我們放心」，會持續與陸方聯繫。
大進滿八十八號被大陸海警船強行扣押後，澎湖縣長陳光復、立委楊曜、縣議會議長陳毓仁及澎湖兩岸交流協會，都設法透過各種管道救援。陳雙全說，船長及船員的家屬都很擔心，尤其洪姓船長的母親將近九十歲，得知兒子被拘留在大陸後，身體感到不舒服，被接往馬公的親戚家照顧。
陳雙全說，洪姓船長有高血壓，本來希望能送藥過去，但陸方稱「不方便讓我們見面」，請我方傳藥單，若洪姓船長身體有問題，會請醫生診斷，「要我們不用擔心」。
陳雙全表示，兩岸各有個別獨立管轄的領海與毗鄰區，「當我們在保護自己主權所及漁場的同時，大陸當然也不會讓他國漁民染指屬於他們的漁場」，希望漁民注意捕撈作業界線，以免再生憾事，也希望兩岸能保持克制，避免事態升級。
澎湖縣政府農漁局陳高樑則表示，金門外海原本就是共同作業海域，大進滿八十八號漁船被大陸海警扣押，應歸因於「休漁」期間捕撈，與越界與否應無關聯。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言