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馬辦：「內海化」危機 凸顯賴政府無能
我澎湖漁船大進滿八十八號遭陸海警扣留，府院定調我國漁船闖入休漁期的陸方水域作業，因此遭陸方執法。民進黨澎湖立委楊曜譴責政府罔顧漁民生命財產安全。前總統馬英九基金會昨表示，台海中線已實質消失，我方有被「內海化」的危機，賴政府卻無力處理兩岸爭端；國民黨立委王鴻薇則點名海洋委員會主委管碧玲不適任，應該下台。
馬英九基金會執行長蕭旭岑昨表示，澎湖漁船遭大陸海警船登檢扣押，只顯示賴清德政府無能，連自家人楊曜都譴責行政院罔顧漁民安全，這還有什麼好說的？賴清德總統不斷堅持「新兩國論」，對台灣帶來什麼好處？台海中線已實質消失，我方有被「內海化」的危機，請問賴政府是拿台灣人的命，來賭自己的「抗中保台」好棒棒嗎？
蕭旭岑表示，從大年初五的金廈水域大陸漁船翻覆事件，至今仍沒有解決，現在澎湖漁船事件，更坐實賴政府完全沒有能力處理兩岸爭端。
海洋委員會主委管碧玲事發之初神隱，直到王鴻薇三日在臉書發文協尋管碧玲，管當晚才對漁船遭扣一事回應，王鴻薇批評，管碧玲遇事就裝死裝睡，十七年來首次發生陸方扣船扣人，管作為第一線長官，跑到哪裡去？當務之急應該是趕快跟陸方交涉，且趕快把人船放回。
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