新聞幕後／我方理虧美促降溫 漁船越界…我三管齊下解危

澎湖籍漁船大進滿八十八號遭大陸海警船以休漁期越界等為由強制帶回，兩岸爭端再起，我方力促對岸放人放船，迄今未見回應，總統府及國安單位連日召開緊急會議，以「個案化，三管齊下」方式危機處理，希望盡速讓陸方釋放人船。不過，由於兩岸協商管道中斷已久，陸方將賴總統的「互不隸屬」視為挑釁言論，加上人船都在陸方手上，我方籌碼不多，增加此案斡旋難度，仍在尋求突破。

過去兩天，包括府院、國安單位與相關部會密切聯繫；並透過漁政單位、陸委會與海基會與陸方溝通，我方希望陸方勿用政治因素處理此事，應依正常程序處理，而海基會已致函大陸海協會，並請陸方釐清原因，盡速釋放人船平安返台。

府院第一時間定調我方漁船是在大陸福建周邊水域作業，非我方管轄範圍，且此時正逢大陸休漁期間，我漁船闖入陸方水域作業，因此遭陸方執法。府院自知我方理虧，加上美方關切不希望升高局勢，因此採取「個案化」原則處理，盼事緩則圓。同時，政府部門也透過漁政單位再次提醒附近海域作業漁船注意可能風險，避免再有漁船越界被扣留，讓情況更棘手。

熟悉兩岸事務人士表示，政府對此案已定調趨向「往事實方向處理」，畢竟我方漁船違反陸方休漁期規定在先，登檢地點也在陸方海域，皆為事實，我方承認漁船越界，也盼與陸方就理論理，這次事件由總統府及國安單位指揮處理，海委會主委管碧玲近乎神隱，陸委會主委邱垂正則站上火線定義兩岸關係就是兩岸關係，強調政府立場一貫沒改變，我方刻意低調避免升高對立，持續透過官方、海基會及民間三個管道盼與對方接上線溝通，以營救我漁民回來為優先考量。

知情人士表示，低調、不要政治化，是處理此案的共識，美國的一貫立場都是不要太有變動，這次大陸也沒有太激烈。涉兩岸人士也說，若雙方同意就個案化處理達成默契，低調快速裁罰後我漁民和漁船就可回來，賴政府低調避免兩岸衝突，而事發當天我方海巡艇進入陸方海域，當天中共並未將我方海巡艇拘留，也可說是極度克制與善意，「任何危機與意外都是重啟對話的起始點」。