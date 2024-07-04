連續三天…陸海警船一再騷擾台灣漁船 管碧玲：海巡署會做好海面部署

澎湖漁船大進滿88號前晚在金門外海捕撈小管，被中共海警船扣押到福建泉州圍頭港，昨晚及今天中午又陸續傳出我國漁船在金門、澎湖海域遭中共海警船騷擾，海洋委員會主委管碧玲今晚說，海巡署會全力護漁，做好海面部署，每一個個案的應處，也會對外說明。

針對中共海警船一再騷擾台灣漁船，管碧玲表示，不升高政治衝突，相關部會都有做各種努力。

海巡署表示，金馬澎分署未接獲漁民報案指稱昨晚在金門東北方，俗稱「金門角」外海作業時遭中共海警船騷擾，僅一艘「龍劼滿」在澎湖馬公西北方60浬（中線以西11.5浬）遭1艘中國海警船以探照燈探照示警，並尾隨20分鐘離去。

海巡署說，澎湖漁業電台轉「聖元福8號」漁船報案，指稱今天中午12時48分許，在目斗嶼西北方37.3浬（中線以西3.5浬）有4艘中共海警船驅趕我國作業漁船，海巡署調派偉星艦、台中艦及台中海巡隊10031艇、澎湖海巡隊10091、3503艇等2艦3艇前往應處，並向中共海警船廣播「此海域為本國籍漁船作業海域，勿干擾作業」，中共海警船則回說，該海域為陸方執法海域。

海巡署說，目前本國籍漁船陸續離開現場海域，無遭海警船登檢疑慮。海巡署已將附近海域列為巡弋重點，全面提升執法巡護作為，漁民如在海上如遇到突發狀況，請撥打118海巡服務專線，海巡艦艇會立即前往援處，確保漁民海上作業安全。