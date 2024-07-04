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比陣仗！陸4艘海警船海峽中線驅趕台漁船 海巡2艦3艇馳援

中央社／ 澎湖縣4日電
海峽中線又聞大陸海警船驅趕台灣漁船，海巡署派出2艦3艇馳援。（海巡署金馬澎分署提供）中央社
海峽中線又聞大陸海警船驅趕台灣漁船，海巡署派出2艦3艇馳援。（海巡署金馬澎分署提供）中央社

今天中午1艘澎湖籍「聖元福8號」漁船向澎湖漁業電台通報，在目斗嶼西北方37.3浬（中線以西3.5浬）出現4艘中國海警船驅趕台灣漁船。海巡署調派2艦3艇前往應處，無遭海警船登檢疑慮。

海巡署金馬澎分署表示，今天中午12時48分許，接獲澎湖漁業電台轉「聖元福8號」漁船報稱，在澎湖目斗嶼西北方37.3浬（海峽中線以西3.5浬）海域，有4艘中國海警船在驅趕台灣漁船，目前台灣漁船陸續離開現場海域，無遭中國海警船登檢疑慮。

海巡署獲報立即調派偉星艦、台中艦及台中海巡隊10031艇、澎湖海巡隊10091、3503艇等2艦3艇前往應處，下午3時7分許海巡艇抵達現場，發現中國「海警14609、14515」等2艘海警船，並向其廣播「此海域為本國籍漁船作業海域，勿干擾作業」；中國海警船則表示，「該海域為陸方執法海域」。澎湖海巡隊10091艇在下午4時35分許抵達現場支援。

金馬澎分署說，目前台灣漁船已陸續離開現場海域，無遭海警船登檢疑慮。海巡署已將附近海域列為巡弋重點，全面提升執法巡護作為，同時呼籲漁民朋友在海上如遇到突發狀況，請撥打118海巡服務專線，海巡艦艇會立即前往援處，確保漁民海上作業安全。

海巡署 澎湖

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