大進滿88號被扣押 林炳坤：單純違規盼盡速裁罰釋放

澎湖籍漁船「大進滿88號」2日遭中國海警登檢扣押帶走，澎湖前立委林炳坤今天指出，這事件就是很單純的漁船違規作業，中國就依違反漁業等法規裁罰，不要操弄成政治事件。

澎湖籍漁船「大進滿88號」2日在金門海域作業時，遭中國海警船登檢扣押帶走。金門海巡獲報後派出3艇馳援未果，目前「大進滿88號」留置在福建圍頭港進行調查。

林炳坤今天接受中央社訪問表示，「大進滿88號」漁船在中國伏季休漁期間，違規越界中國領海拖捕作業事件，漁民越界違規就依中國的違反漁業法等來裁罰，就是這麼單純而已，希望能早日繳交罰款，人船盡快釋放駛返，不願看到單純事件，被攪和成政治案件。

林炳坤表示，「大進滿88號」漁船洪姓船長家屬，已委託他出面與中國協商，因此也透過相關管道來尋求解決，期盼讓漁船違規的事件早日落幕。

林炳坤說，以往每至小管季，澎湖漁民都習慣到金門外海作業，早年兩岸關係好的時候，對岸睜一隻眼閉一隻眼，現在兩岸關係緊張，又是伏季休漁期，根本不准漁船出海，澎湖漁民本身也應自律，避免前往這附近海域作業，以確保自身安全。

澎湖縣兩岸交流協會理事長陳雙全也前往「大進滿88號」相關者家中探視，呼籲兩岸政府務必要節制，同時透過民間的交流管道，希望單純的違規越界捕撈事件，能夠盡速裁罰，讓人船早日回家，在留置調查期間，也能給予人道關懷，妥善處理，不要讓船員感到孤單無力。