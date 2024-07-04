快訊

性侵女兒至少100次還逼「整形換臉、穿暴露衣」 狼父遭起訴上月卻過世

28名新科中研院士出爐！台積電副總余振華獲工程院士

大進滿88號被扣押 林炳坤：單純違規盼盡速裁罰釋放

中央社／ 4日電

澎湖籍漁船「大進滿88號」2日遭中國海警登檢扣押帶走，澎湖前立委林炳坤今天指出，這事件就是很單純的漁船違規作業，中國就依違反漁業等法規裁罰，不要操弄成政治事件。

澎湖籍漁船「大進滿88號」2日在金門海域作業時，遭中國海警船登檢扣押帶走。金門海巡獲報後派出3艇馳援未果，目前「大進滿88號」留置在福建圍頭港進行調查。

林炳坤今天接受中央社訪問表示，「大進滿88號」漁船在中國伏季休漁期間，違規越界中國領海拖捕作業事件，漁民越界違規就依中國的違反漁業法等來裁罰，就是這麼單純而已，希望能早日繳交罰款，人船盡快釋放駛返，不願看到單純事件，被攪和成政治案件。

林炳坤表示，「大進滿88號」漁船洪姓船長家屬，已委託他出面與中國協商，因此也透過相關管道來尋求解決，期盼讓漁船違規的事件早日落幕。

林炳坤說，以往每至小管季，澎湖漁民都習慣到金門外海作業，早年兩岸關係好的時候，對岸睜一隻眼閉一隻眼，現在兩岸關係緊張，又是伏季休漁期，根本不准漁船出海，澎湖漁民本身也應自律，避免前往這附近海域作業，以確保自身安全。

澎湖縣兩岸交流協會理事長陳雙全也前往「大進滿88號」相關者家中探視，呼籲兩岸政府務必要節制，同時透過民間的交流管道，希望單純的違規越界捕撈事件，能夠盡速裁罰，讓人船早日回家，在留置調查期間，也能給予人道關懷，妥善處理，不要讓船員感到孤單無力。

漁民 澎湖縣 金門

延伸閱讀

澎湖漁船遭陸海警扣留…金門紅會曝過往越界個案：沒遇過這種情形

澎湖漁船遭陸海警扣留 金門議員籲兩岸應溝通建立制度

綠委轟政府罔顧漁民安全 政院：伏季休漁農業部五月就宣導

大進滿88被疑越界才被扣 澎湖農漁局：應無越界問題

相關新聞

澎湖漁船遭陸扣押 陸委會邱垂正再籲：盼各界勿做不必要「預言式推理」

澎湖漁船大進滿88號被大陸海警帶走一案引起社會高度關注，陸委會主委邱垂正指出，目前除了海基會跟對岸聯繫之外，也會透過各種...

大進滿88被疑越界才被扣 澎湖農漁局：應無越界問題

澎湖大進滿88號漁船前晚在金門外海捕撈小管，被大陸海警船以「違反伏季休漁規定」為由帶回福建泉州圍頭港扣留，澎湖漁民長年言...

澎湖大進滿88號遭大陸海警扣留 家屬擔心船長無高血壓藥

澎湖大進滿88號漁船前晚在金門外海作業時，被大陸海警船帶回福建圍頭港，洪姓船長、丁姓及3名印尼船員都被拘留。洪姓船長有高...

澎湖漁船遭陸海警扣留…金門紅會曝過往越界個案：沒遇過這種情形

澎湖籍大進滿88號漁船2日晚間遭大陸海警船以休漁期越界、使用非法底拖網為由，強制帶回福建泉州圍頭港扣留，5名船員的營救情...

澎湖漁船遭陸海警扣留 金門議員籲兩岸應溝通建立制度

澎湖籍漁船大進滿88號2日晚間在金門外海作業，因越界捕魚，遭大陸海警船強行登檢帶回大陸泉州圍頭港，引起各界熱議，金門縣議...

【重磅快評】漁民打拚惜命命 民進黨政府不顧漁民死活

澎湖「大進滿88號」漁船前晚在金門外海捕撈小管時，被大陸海警船押回扣留。事件尚未解決，昨晚又傳多艘澎湖漁船在澎湖外海作業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。