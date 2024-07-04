【重磅快評】民進黨裝睡又心虛 綠委這次說了老實話

澎湖漁船遭中共海警船登檢扣押，連綠委都看不下去，痛批農業部漁業署口中的「兩岸漁民共同作業區」根本未達共識，民進黨政府罔顧漁民生命財產安全；眼看這把火燒過來，行政院趕緊滅火，感謝綠委指教，並稱漁業署曾發文漁會有關陸方休漁資訊。問題是，宣導不代表做了實事，農業部昨晚再發新聞稿稱案發地點存在高風險，更屬心虛。

我國澎湖漁船「大進滿八十八號」遭大陸海警強行登檢並扣押帶回。海巡署表示漁民遭登檢位置已是大陸領海，漁業署署長張致盛則說，該海域是兩岸漁民共同作業區域，但因目前為中國大陸伏季休漁期間，呼籲台灣漁船應避免進入，並且強調希望能與對岸務實解決問題。

張致盛的「共同作業區」說法惹議，連自家人民進黨籍澎湖縣立委楊曜都忍不住放砲，指海巡署和漁業署對於作業區域是否越界是兩套看法，他必須譴責行政院罔顧漁民安全，漁民不知道台灣海峽安全的漁撈作業範圍，這就是大進滿八十八號被扣押的主因。

楊曜說的一點也沒錯，但民進黨政府不容這火燒向自己，行政院一方面感謝楊曜的「指教」，也辯稱農業部漁業署已在五月發文給全國漁會有關陸方「2024年海洋伏季休漁制度」相關資訊，宣導陸方海域今年五月開始進入休漁季。行政院這番說詞，似有意把責任推給漁民不理會漁業署宣導才惹禍。

但問題是，如果連漁業署長在事發之後，猶認為案發處是兩岸在漁民共同作業區域內，漁業署宣導陸方海洋伏季休漁制度，又怎能讓漁民謹守陸方的休漁規定？何況漁業署只是制式發公文給漁會，根本就沒有正視現實問題，更不在乎漁民的作業安全。

更妙的是，直到事發後第二天，農業部漁業署又發布新聞稿，強調經海巡署確認，案發地點位中線以西且靠近中方領海水域內，台灣禁限制水域外，該海域作業存在高風險，需特別留意。要問的是，漁業署早知澎湖漁船在案發海域捕小管，為何不能提早向海巡署確認水域歸屬？這時才來說這是高風險水域，這個警告未免來得太遲了。

共同作業區出自漁業署長張致盛之口，他說兩岸本就有許多海域重疊，「大進滿八十八號」也是在以往雙方共同作業的海域。對農業部而言，共同作業區其實並不陌生，台灣與日本、菲律賓都有重疊海域，過去也都是靠一次次會議、協商解決。易言之，共同作業區其實是談出來的。

賴清德總統上任後堅持兩國論調，一再強調「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的說法，農業部就不應該裝睡下去，現實存不存在兩岸共同作業區，更非漁業署說了算，光是一紙宣導公文就想收工，未免誇張，出事了要找誰問責？答案就很清楚了。