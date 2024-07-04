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澎湖漁船遭陸海警扣留 金門議員籲兩岸應溝通建立制度

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
澎湖籍漁船大進滿88號前晚在金門外海作業，疑越界捕魚，遭大陸海警船強行登檢帶回，目前船已被扣留在福建泉州圍頭港內。圖／民眾提供
澎湖籍漁船大進滿88號前晚在金門外海作業，疑越界捕魚，遭大陸海警船強行登檢帶回，目前船已被扣留在福建泉州圍頭港內。圖／民眾提供

澎湖籍漁船大進滿88號2日晚間在金門外海作業，因越界捕魚，遭大陸海警船強行登檢帶回大陸泉州圍頭港，引起各界熱議，金門縣議員董森堡今天也表示，其實兩岸應回歸基本面來談海洋議題，就海洋生態保護區、漁界、漁具、漁法、休禁漁期作溝通，建立雙方認定的執法程序和制度，這樣才有助於這些海上紛爭事件的減少。

澎湖籍漁船大進滿88號被大陸扣留一事，引起各界關注，董森堡表示，從0214事件以來，兩岸並沒有站在海洋生態保護、永續環境經營、漁民權益規範問題來做檢討和溝通，而讓漁權事件落於政治或意識形態上的操作。他也提及，金門禁限制水域是兩岸由來已久的默契，便於雙方執法與取締，打擊不法走私偷渡和越界捕魚。而陸方的禁漁期也實施近20年，金門漁民多少都知道禁漁期內，盡量少靠近陸方漁場作業。

董森堡強調，此次大進滿事件再引起紛爭，其實兩岸應回歸基本面來談海洋議題，就海洋生態保護區、漁界、漁具、漁法、休禁漁期作溝通，建立雙方認定的執法程序和制度，這樣才有助於這些海上紛爭事件的減少。

他也認為，回看蔡英文在陸委會執政時期啟動的小三通，實質目的是在要減少兩岸地下貿易、走私偷渡、非法漁事等問題，但小三通執行至今為止，除了開放觀光客流的問題外，實際上兩岸地下貿易、漁權漁事問題一直沒有進一步的對話，進而造成今日的衝突與對立，而這對兩岸不是件好事，更遑論在海風浪濤裡以死相搏的所有弱勢漁民。

澎湖籍漁船大進滿88號因越界捕魚，遭大陸海警船強行登檢帶回大陸泉州圍頭港，金門縣議員董森堡表示，其實兩岸應回歸基本面來談海洋議題，就海洋生態保護區、漁界、漁具、漁法、休禁漁期作溝通，建立雙方認定的執法程序和制度，這樣才有助於這些海上紛爭事件的減少。記者蔡家蓁／攝影
澎湖籍漁船大進滿88號因越界捕魚，遭大陸海警船強行登檢帶回大陸泉州圍頭港，金門縣議員董森堡表示，其實兩岸應回歸基本面來談海洋議題，就海洋生態保護區、漁界、漁具、漁法、休禁漁期作溝通，建立雙方認定的執法程序和制度，這樣才有助於這些海上紛爭事件的減少。記者蔡家蓁／攝影

溝通 漁民 金門

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