快訊

才爆偷吃護理師！名醫江坤俊再被控「性騷女營養師」 4字回應澄清

「老人與狗」16歲咪咪胰臟癌離世！化療完散步突癱軟倒腳邊 老人親手埋葬堅強道別

「1元變5元」台積電控大盤影響力變得更大 台股迎來權王暨千金股時代

大進滿88號遭扣押 政院：將加強漁民漁撈安全宣導

中央社／ 台北4日電

澎湖籍漁船「大進滿88號」2日遭中國海警登檢扣押帶走，民進黨立委楊曜批評漁撈作業範圍不清是主因。行政院表示，農業部漁業署5月便發文給全國漁會說明，未來還會加強漁民漁撈安全宣導。

根據海洋委員會海巡署昨天說明，大進滿88號2日晚間在金門料羅港東北東方23.7浬（限制水域外17.5浬、中線以西25浬）遭2艘中國海警船登檢扣押，事發地點在中方水域；農業部漁業署昨天則指該海域平常就是兩岸漁民共同作業的區域，呼籲中國大陸儘快釋放漁船、人員平安歸來。

楊曜昨天透過臉書批評，海巡署跟漁業署對於作業區域是否越界有2套看法，漁民不知道台灣海峽安全的漁撈作業範圍，是大進滿被扣押的主因，譴責行政院罔顧漁民安全。

行政院發言人陳世凱今天主持行政院會後記者會時表示，農業部漁業署已經在5月發文給全國漁會有關陸方「2024年海洋伏季休漁制度」相關資訊，陸方海域也在5月進入休漁季，這次漁船被帶走、登檢的地點也是在陸方海域，但也感謝楊曜指教，行政院將要求部會跟單位，一定要加強漁民漁撈過程的安全宣導。

陳世凱說，這次漁船被登檢與被帶走的原因，是涉及違反休漁期規定，因此遭陸方8艘海警船包圍跟取締，政府再次提醒漁民不要涉犯違規，也呼籲陸方顧及漁民為求生計涉險捕魚的辛勞，儘早釋放人船確保平安，別將捕撈的單純行為提升為不必要手段，引起漁民不安。

漁業署 漁民 行政院

延伸閱讀

卓榮泰才宣告本月搭火車去花蓮就出事 政院：承諾不變

綠委轟政府罔顧漁民安全 政院：伏季休漁農業部五月就宣導

周玉蔻爆東元「小三奪權」涉謗 法官將傳行政院發言人作證

被扣押主因...立委楊曜：譴責政院 漁民不知安全的漁撈作業範圍

相關新聞

大進滿88被疑越界才被扣 澎湖農漁局：應無越界問題

澎湖大進滿88號漁船前晚在金門外海捕撈小管，被大陸海警船以「違反伏季休漁規定」為由帶回福建泉州圍頭港扣留，澎湖漁民長年言...

澎湖大進滿88號遭大陸海警扣留 家屬擔心船長無高血壓藥

澎湖大進滿88號漁船前晚在金門外海作業時，被大陸海警船帶回福建圍頭港，洪姓船長、丁姓及3名印尼船員都被拘留。洪姓船長有高...

綠委轟政府罔顧漁民安全 政院：伏季休漁農業部五月就宣導

澎湖漁船遭中共海警船登檢扣押，民進黨澎湖立委楊曜批評，海巡署跟漁業署對作業區域是否越界不同調，他譴責行政院罔顧漁民安全，...

漁船遭陸海警船押回 蔣萬安對兩岸交流提4原則

澎湖漁船大進滿88號日前在金門外海捕魚，突遭中共海警船強行登檢押回大陸。台北市長蔣萬安上午參加捷運萬大線第一期台北市區段...

我漁船遭扣…蔡明彥：陸方是否弱化我主權 待分析

澎湖籍漁船遭中國大陸海警船攔檢並押回扣留，再次升高兩岸緊張。國安局長蔡明彥指出，我國漁船遭到中共方面登記扣押，確實是比較...

陸扣我漁船 圖解海巡以3對7 對峙近2小時經過

澎湖籍漁船「大進滿88號」2日晚在金門東北角海域捕撈小管，因趨近大陸「領海基線」，遭中共海警船強行登檢後帶回調查；據了解，洪姓船長等5人遭陸方指控違反「非法捕撈水產品罪」，遭刑事拘留在泉州海警局晉江工作站，近日移至石獅偵辦問訊。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。