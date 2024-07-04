大進滿88號遭扣押 政院：將加強漁民漁撈安全宣導

澎湖籍漁船「大進滿88號」2日遭中國海警登檢扣押帶走，民進黨立委楊曜批評漁撈作業範圍不清是主因。行政院表示，農業部漁業署5月便發文給全國漁會說明，未來還會加強漁民漁撈安全宣導。

根據海洋委員會海巡署昨天說明，大進滿88號2日晚間在金門料羅港東北東方23.7浬（限制水域外17.5浬、中線以西25浬）遭2艘中國海警船登檢扣押，事發地點在中方水域；農業部漁業署昨天則指該海域平常就是兩岸漁民共同作業的區域，呼籲中國大陸儘快釋放漁船、人員平安歸來。

楊曜昨天透過臉書批評，海巡署跟漁業署對於作業區域是否越界有2套看法，漁民不知道台灣海峽安全的漁撈作業範圍，是大進滿被扣押的主因，譴責行政院罔顧漁民安全。

行政院發言人陳世凱今天主持行政院會後記者會時表示，農業部漁業署已經在5月發文給全國漁會有關陸方「2024年海洋伏季休漁制度」相關資訊，陸方海域也在5月進入休漁季，這次漁船被帶走、登檢的地點也是在陸方海域，但也感謝楊曜指教，行政院將要求部會跟單位，一定要加強漁民漁撈過程的安全宣導。

陳世凱說，這次漁船被登檢與被帶走的原因，是涉及違反休漁期規定，因此遭陸方8艘海警船包圍跟取締，政府再次提醒漁民不要涉犯違規，也呼籲陸方顧及漁民為求生計涉險捕魚的辛勞，儘早釋放人船確保平安，別將捕撈的單純行為提升為不必要手段，引起漁民不安。