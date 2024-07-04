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大進滿88被疑越界才被扣 澎湖農漁局：應無越界問題

聯合報／ 記者王昭月王勇超／高雄即時報導
大進滿88漁船在金門外海作業被大陸海警船扣回，我方持續營救，圖／讀者提供
大進滿88漁船在金門外海作業被大陸海警船扣回，我方持續營救，圖／讀者提供

澎湖大進滿88號漁船前晚在金門外海捕撈小管，被大陸海警船以「違反伏季休漁規定」為由帶回福建泉州圍頭港扣留，澎湖漁民長年言認知的傳統漁場，引發「越界」爭議，澎湖縣政府農漁局陳高樑表示，金門外海原就是共同作業海域，此次事件歸因於「休漁」期間捕撈，與越界與否應無關聯。

陳高樑表示，營救大進滿88漁船一事，會透過以往模式，由海保署、漁業署配合陸委會處理，至於被扣的船員何時能夠放回，目前暫無所悉。

這次大進滿88被扣一事，被疑為漁船越界惹禍！澎縣農漁局長陳高樑說，其實金門外海一帶是共同作業場域，主要是「伏漁季」禁漁時間，否則大家都在那邊捕撈，沒有所謂越不越界的問題。

他表示，漁民捕撈小管的漁場，包括澎湖南淺漁場、基隆東北角、金門東北外海等海域，漁民會憑經驗判斷前往哪個場域作業，但大陸公告伏漁季時間，大陸漁船是禁止出海捕魚，台灣漁船往後海上作業，應更審慎，農漁局也會加強漁民教育。

陳高樑說，漁業資源大家共享，相關保育措施也要共同維護，漁民應有此共識才對，漁業秩序及漁源保育問題，都應共同遵守。傳統漁場，並沒有明確的作業界線，但禁魚期仍應共同恪遵規定。

漁民 澎湖縣 金門

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