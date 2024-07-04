台灣漁船遭中國扣押 蔡明彥：確實是不尋常案例

澎湖籍漁船「大進滿88號」2日在金門海域作業時，遭中國海警船登檢扣押帶走。國安局長蔡明彥今天表示，台灣漁船遭中共登檢扣押，確實是比較不尋常的案例，政府處理上會非常謹慎。

立法院外交及國防委員會今天邀請國安局長蔡明彥、陸委會、文化部、國家通訊傳播委員會、法務部調查局報告「近期中共對台滲透作為樣態與因應」，並備質詢。

蔡明彥會前回覆媒體相關提問時表示，就這次台灣漁船遭中共登檢扣押，確實是比較不尋常的案例，政府在處理上會非常謹慎。

他強調，政府在此案的立場分為幾部分，第1，政府會全力捍衛、維護漁民在海上合法的漁事作業權利。第2，政府也呼籲漁民，假如進入到比較敏感的水域，還是應要提高警覺，注意相關漁事安全，也要特別遵守相關國家的法律；第3，兩岸在處理這樣的案例過程中，還是要有良性互動，累積互信，然後堆疊善意，讓雙方關係可以朝比較良性、正面的方向發展。

至於中國扣押台灣漁船的背後動因，蔡明彥表示，要從兩層面來看，第1是法律面，中共官方認為這個事件可能涉及台灣漁船違反當地漁事法規，這是中共官方說法，國安局會持續關注。

蔡明彥指出，第2是政治面考量，中共是否想要透過漁事扣押與後續行政裁罰，展現中共對台海的管轄權，藉由這個事件來弱化政府的主權地位，或是對台灣政府施壓，國安局會就這部分繼續分析，觀察中共除官方說法外，有無相關認知作戰操作或媒播效應，國安局會完整分析中共實際動因。

有關傳出中國駐台記者介入台灣電視政論節目製作一事，蔡明彥表示，針對這個個案，國安局有接獲各種不同情資，已把相關資訊提供給有關單位查辦，調查局已經立案偵辦，國安局對於這一類已經進入司法調查的案件，比較不適合公開說明或評論，後續會尊重調查局相關調查規劃或採證作業。

蔡明彥表示，對於中共在台灣的滲透，國安局會指導統合協調所有國安相關單位，蒐報有關的違異常或違法事態，如果掌握完整案例，會移交檢調機關積極偵辦，確保國家安全和民主體制不會遭到外力侵犯。

至於有無掌握確切證據，蔡明彥說，司法調查和行政調查不一樣，也許行政調查在行政單位蒐證過程會遭遇窒礙，但司法調查能夠調閱資料比較廣泛，國安局尊重調查單位後續處理的過程與結果。