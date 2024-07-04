澎湖漁船遭中國扣押 美國務院：密切關注盼和平解決
澎湖籍漁船「大進滿88號」遭中國海警登檢扣押帶走。美國國務院發言人今天以背景說明方式回覆中央社郵件詢問時表示，正密切關注這起事件。鼓勵雙方保持開放的溝通管道，並以和平方式解決。
澎湖籍漁船「大進滿88號」於台北時間7月2日晚間遭中國海警登檢扣押，並帶至中國福建圍頭港。目前已知漁船上共有5人，包括2名台灣籍、3名印尼籍人員。
台灣海巡署台北時間3日指出，這次事發地點確實在中方水域內、台灣限制水域外。事發海域為金門限制水域外，超過海巡署雷達可偵蒐範圍，且非屬海巡署常態執法及護漁水域，將請主管機關向漁會宣導，於中國伏季休漁期間，避免至其水域作業。
海巡署說，後續會透過陸委會循兩岸管道洽詢中國，並呼籲盡速釋放人、船，以及盡快說明強行登檢原因。
國台辦同日表示，此事屬「正常執法」，有關部門將依法依規予以處置。
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