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新聞眼／陸塑兩岸新常態 危機也是對話契機

聯合報／ 記者陳熙文
針對我方漁船被大陸扣押，大陸國台辦發言人陳斌華說，這是大陸海警正常執法，旨在維護相關海域漁業生產秩序、海洋漁業資源和生態環境。記者陳政錄／攝影
針對我方漁船被大陸扣押，大陸國台辦發言人陳斌華說，這是大陸海警正常執法，旨在維護相關海域漁業生產秩序、海洋漁業資源和生態環境。記者陳政錄／攝影

我國澎湖籍漁船「大進滿八十八號」遭中國大陸海警扣押帶回，其強硬態度令兩岸情勢再度升溫；此事發生在大陸海警局新規上路後，明訂陸海警可在認定管轄海域內登檢、扣押涉嫌違反出入境規定的外國籍船舶與人員，對岸可能正在塑造兩岸新常態，我方也必須有所應對，然而，兩岸繼續對抗，受害的終究是人民。

今年起，陸方單方面改變兩岸默契的情況層出不窮，大陸民航局於年初宣布Ｍ五○三航路由北向南不再偏西飛航，並啟用W122、W123銜接航路由西向東飛行，即是一例；此外，過去我漁船越界捕漁，陸方睜一隻眼閉一隻眼默許，現在陸方針對違規台灣漁船強硬執法，也不排除是藉此對陸方漁船二月在金門海域因越界被我方海巡追捕、導致翻覆一事做出反擊。

而賴政府這兩天的反應一改過去綠營「抗中保台」的激烈態度，第一時間就有國安人士跳出來說，「漁船在中國福建周邊水域作業，非台灣管轄範圍，目前為中國休漁期間，確實存在違反他國規定風險」，自知理虧是其一，態度放軟則是觀察指標。

當然，這也可能是權宜之計。賴政府在整起事件塵埃落定前，先將責任歸咎於漁船行為，一方面換取時間和空間，不至於讓事件立即演變為兩岸衝突，另一方面，此舉也可安撫國內情緒，以防再掀兩岸對立。

賴政府上任後，兩岸敵意攀升至新高點，陸方發布懲治台獨廿二條，我方也提升赴陸旅遊警示，陷入無止盡對抗。現在人在大陸手上，我方態度放軟，行政院和民進黨喊話放船放人，期盼政府能透過相關協商機制解決，兩岸對話中斷已久，此事件雖是危機，也可以是重啟對話契機，就看兩岸主事者智慧。

台獨 旅遊警示 民航局

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