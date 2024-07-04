漁船越界被陸查扣…上次17年前 我方查扣數量遠超過對岸

根據統計，我方查扣大陸非法越界的數量，「遠超過」我漁船被對岸查扣的數量。根據海巡署昨天記者會上的資料，去年我查扣陸方廿八艘漁船越區捕魚，而上一次我漁船因違反因越界捕撈遭扣押，已是十七年前的事。

海巡署表示，二○○三年至今共三案、十七艘漁船，因違反大陸伏季休漁遭登船扣押。上一次二○○七年六艘澎湖漁船被扣押，當時海巡署獲悉立刻派遣船艦到現場，經溝通護航返回澎湖。

對比我國年年都是「雙位數」查扣大陸籍漁船，反而顯得我國「強勢執法」；有不具名的海巡人員指出，相較於中方扣押我國漁船，過去多在兩天內放行，我國都要經過縝密的偵詢，一般來說，留置的天數平均落在廿天以上。

國家政策研究基金會副研究員揭仲提醒，過去中共對於我漁民在休漁期的違法行為多半採默許的態度，可視為對台灣漁民的特殊對待。但如果這次是有計畫性地消除這種執法管轄的「身分空白」，未來在中共宣稱領海範圍內由國軍駐守的外離島，相關運補軍租商船甚至國軍登陸艇，都可能成為中共海警取締的對象。他呼籲國安單位應預先研擬應變措施，甚至武裝護航。

海基會前董事長洪奇昌呼籲，台灣官方必須做出危機處理，對外說清事件始末並避免情緒性發言，同時雙方盡可能啟動兩岸對話機制，針對相互堆疊領海建立作業準則。