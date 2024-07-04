政院：單純違規 陸勿升高事態

澎湖漁船大進滿八十八號越界捕魚遭陸方登檢扣押，國安人士昨表示，本案漁船是在中國福建周邊水域作業，非我國管轄範圍，而此期間為中國休漁期間，確實存在違犯他國規定風險；而中國近期在東海、南海及我國金馬周邊水域，確實多有類似強勢作為，與過去不同，並引發國際各方關注與爭議，我方也特別要提醒海上作業國籍漁船注意可能風險。

行政院呼籲陸方體恤漁民為求生計涉險捕魚的辛勞，盡快釋放我國人船，別為漁民單純違規行為升高事態；漁業署長張致盛也盼中國大陸能夠尊重我國漁船作業權利；民進黨也喊話，期待政府能透過相關協商機制，呼籲陸方盡快放船放人。

國安人士表示，中國在五月間宣布在福建水域為期三個月的伏季休漁，禁止漁業作業。國安人士表示，有鑑於中國近期於區域各方海域多有類似情形，為免可能風險，政府已請漁政、航政等單位，向漁民、航運單位提出提醒，注意可能風險。

國安人士表示，中國一九九五年起，單方面實施每年自五月一日起為商業捕魚禁漁期，禁漁範圍包括黃海、渤海、東海及南海北緯十二度線以北等地主張的海域，不管中國或外國漁船，皆須遵守這項禁令，即使爭議海域也是，只是各區禁漁令開始日期不一致，長短有別。

行政院發言人陳世凱指出，本案是我國漁船闖入休漁期的陸方水域作業，因此遭陸方執法，海巡單位基於保護國籍漁船、漁民作業安全，第一時間馳援協處，後因深入對方水域，為避免升高衝突因此停止緊追，並全程注意確保相關水域作業我國船隻安全離開。

昨適逢民進黨中常會，原訂邀請陸委會前主委邱太三發表對「懲台獨廿二條意見」因應之道，前一晚臨時宣布取消，引發聯想，據了解，邱太三是因確診無法出席，與澎湖漁船遭扣事件無關。

民進黨主席賴清德昨未在中常會上提及澎湖漁船議題，民進黨發言人吳崢會後呼籲，期待政府能透過相關協商機制，呼籲中方盡快放船放民。