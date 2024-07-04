共同作業海域？「根本未達共識」 楊曜譴責：政院罔顧漁民安全

澎湖漁船大進滿八十八號遭中共海警船登檢扣押，海巡署表示漁民遭登檢位置已是大陸領海，但農業部表示，此一事件海域是漁民傳統作業區域，以往雙方漁民共同作業，希望陸方能尊重我方作業權益。民進黨籍澎湖縣立委楊曜說，海巡署跟漁業署對於作業區域是否越界是兩套看法，他必須譴責行政院罔顧漁民安全，漁民不知道台灣海峽安全的漁撈作業範圍，這就是大進滿八十八號被扣押的主因。

農業部表示，大進滿八十八號自六月卅日晚間七時六分從澎湖竹灣漁港出港，船上共五名船員（二名台籍、三名印尼籍），農業部昨對中國海警船強行登檢表示強烈譴責，強調已請陸委會及海基會透過兩岸管道協洽中方，盡速釋放人船。

此事，引起我國漁民風聲鶴唳，澎湖陳姓漁民說，出事的海域是台、澎漁民的傳統漁場，每年夏季都有不少漁船前往捕撈小管，「現在都不敢過去了」，澎湖區漁會總幹事蔡月嬌說，目前兩岸情勢緊張，呼籲漁民近期勿至中國大陸的界線作業，以保障自身的安全。

蔡月嬌說，台灣漁船在海上作業時都會互相通報，前晚有漁民從船上的雷達發現兩艘中共海警船靠近，就互相通報「趕快走」，並迅速離開該海域，但大進滿八十八號當時靠近大陸的島嶼，也離海警船較近，被兩艘海警船登檢後押走。

楊曜說，大進滿八十八號被登檢位置距離大陸晉江十一點二浬，海巡署表示已進入中國領海，但漁業署卻說該處屬於「台灣漁民傳統漁場、兩岸共同作業的區域」；台灣在兩岸漁民共同作業區、漁業重疊區根本未與對岸達成共識，漁業署在漁民安全的作業區域上採取模糊的方式，他要譴責執政的民進黨罔顧漁民生命財產安全。

農業部昨晚再透過新聞稿表示，經海巡署確認所報案發地點位中線以西且靠近中方領海水域內，台灣禁限制水域外，該海域作業存在高風險，需特別留意。