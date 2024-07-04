陳玉珍：恐影響胡姓釣客獲釋

澎湖漁船前晚被大陸海警登檢帶回，兩岸衝突再添一樁，外界關注此事是否衝擊仍滯留大陸的胡姓釣客，立委陳玉珍直言「一定會有影響」，她氣憤地說，若政府執意抗中保台，沒有想要維持兩岸良好關係，那就該告訴國人如何自我保護。

陳玉珍表示，我方漁船的確在陸方沿海基線內二點九海里處，算在泉州內海了，因此被帶走，昔日遇到類似情況，「他們過來一點、我們過去一點」，兩岸關係好就是相互勸導，但兩岸關係降冰點，就是依法辦理。

她說，胡姓釣客事件關鍵在前一件「○二一四大陸快艇事件」沒處理好，因此受到牽累，陸委會、海巡署不能說束手無策，即使胡姓釣客人在對岸過得不錯，還是希望能盡快返家，陸委會應與陸方持續協商，讓事件早日落幕。

金門縣長陳福海表示，○二一四陸船事件、胡姓釣客事件一波未平一波又起，「兩岸互動整個僵住」。他透露，近日曾跟立委陳玉珍提到「是不是一起走一趟北京」，現在不是福建的事了，而是北京的態度，走一趟能讓北京理解金門與台灣角色。

「我有信心跟陳玉珍去北京一趟，人（胡姓釣客）就放回來了。」他說，去北京單純見該見的人就好，就談胡姓釣客的事，胡姓釣客沒理由不放回來，現在兩岸氛圍似乎把釣客事件無限上綱，釣客只是迷航，一位簡單老百姓迷航，軍人身分也查得差不多了，要讓對岸有台階可以下，才有機會將人放回。

金門縣副縣長李文良、議員許玉昭、王國代、李養生與金門紅十字會會長洪國正、總幹事呂忠飛等人前天到對岸慰問○二一四陸船罹難者家屬，送二十萬慰問金，並與泉州台辦紅會餐敘，席間有聽聞台辦在協助處理「大進滿八十八號」一事，眾人希望對岸盡快將胡姓釣客放回，但台辦說法是，我們這邊沒問題，看「你們」那邊。