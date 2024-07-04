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船東：陸方做法 衝擊小管漁船生計

聯合報／ 記者王勇超王昭月蔡家蓁／連線報導
澎湖籍漁船大進滿88號2日晚在金門東北角海域捕撈小管，遭大陸海警船逼近、強行登檢帶走。圖／民眾提供
澎湖籍漁船大進滿88號2日晚在金門東北角海域捕撈小管，遭大陸海警船逼近、強行登檢帶走。圖／民眾提供

澎湖籍漁船越界捕撈小管遭大陸海警押回，台籍洪姓船長、丁姓船員及三名印尼籍移工遭刑事拘留，目前狀況不明，家屬十分擔憂。洪母高齡八十多歲行動不便，鄰居原怕老人家身體無法承受而不敢告知船被扣到大陸的消息，但老太太最後還是得知消息，親戚怕她難以承受打擊，接走照顧。

丁姓船員的友人說，丁男離婚後，獨居在澎湖西嶼，靠討海過生活。丁姓船員的哥哥泣訴，「討海人的辛苦就是這樣子」，無法想像會被中共海警帶走，希望早日把人放回來。

澎湖區漁會總幹事蔡月嬌說，洪姓船長的家屬已委託澎湖兩岸交流協會前理事長林炳坤出面與大陸協商；林炳坤則表示，一定會幫忙。

船東許國賓說，前晚聽到大陸海警扣船消息後，立即嘗試聯繫洪姓船長，但至昨晚都尚未聯繫上，可能陸方切斷大進滿八十八號對外的聯繫，目前狀況不明，他與船長及船員家屬都相當擔心，已託人前往大陸了解狀況，一切以人員平安為優先。

許國賓說，大進滿八十八號作業區域是近幾年船隊捕撈小管的海域，以往從未發生大陸海警船強行登檢，「也不會像這樣強行押回，只是勸離而已」，大陸海警的做法，會讓所有的船都跑光了。他說，目前捕撈小管的漁船都盡量在海峽中線以東、接近我方領海處作業，不敢貿然越過中線以西，陸方做法已嚴重衝擊撈捕小管漁船的生計。

金門區漁會理事長陳水義說，過去金門漁民就算越界捕魚也不會被扣走，除非是走私或違法犯紀，大陸海警通常「睜一隻眼、閉一隻眼」，不太會抓人扣船；昨天漁民照常出海，暫不受影響，一早也在漁民社群宣導我方船隻勿越界。

金門楊姓漁民說，金門漁民大多知道最近是大陸禁漁期，會小心不要越界，互相尊重，就算有時不小心超過一點點，大陸也不會來追趕，但有金門漁民嘆，兩岸關係差，中央官員動不動就放話，○二一四陸船事件政府不好好善後，傷害的是漁民和百姓。

漁民 澎湖 金門

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