新聞眼／兩岸關係不對 什麼都不對

金廈海域今年相當不平靜，從○二一四陸船翻覆釀二死事件、○三一七金門釣客迷航漂到對岸遭留置事件，到前天澎湖漁船「大進滿八十八號」越界捕魚遭大陸海警押回，可說是一波未平一波又起。兩岸因政治問題對立及敵意不斷攀升，受苦的是靠海吃飯、手無寸鐵的弱勢漁民。

提起最近兩岸氛圍，不少金門漁民忍不住咬牙切齒痛罵，「大官講話亂亂講、苦的是老百姓」。不少漁民嘆，兩岸關係降到冰點，一大原因是兩岸用對抗取代對話，中央官員動不動就放話，用意識形態與對岸對槓，政治凌駕於民生。

鬧得滿城風雨的○二一四事件發生迄今一百四十多天，遲遲無法落幕，如果一開始海巡選擇坦承相告，或中央直接授權給民間紅會或金門縣政府來談，談判層級就不會從一般海事糾紛上升到政治事件，演變成兩岸政府博弈，讓事件陷入誰也不讓的僵局。

兩岸的事沒有小事，且環環相扣，○二一四事件無法善了，二具陸籍船員遺體仍冰在金門而無法魂歸故里，漂流到對岸的胡姓釣客也遲遲無法返家與家人團圓，加上近日澎湖漁船遭對岸扣留，勢必牽動兩岸民眾情緒，讓彼此互信關係更加惡化。

漁民為生計出海捕魚，發生危難時，政府無法當靠山，必須獨自承受兩岸對槓下的代價，「關係對了什麼都可以，關係不對什麼都不對」正是兩岸關係寫照。

脆弱的兩岸關係需要更多善意堆疊來修復，主政者在發言時應該多站在漁民立場並考慮後續效應，不是逞一時之勇或意氣之爭，若仍一副高姿態繼續當鷹派，勢必為善後投下更多阻力與變數。