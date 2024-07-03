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福建查扣澎湖漁船 國台辦：將依法依規處置

中央社／ 北京3日電

澎湖漁船「大進滿88號」昨晚遭福建海警登檢扣押，海巡署指事發地點在中方水域內。中國大陸國台辦今天晚間表示，此事屬「正常執法」，有關部門將依法依規予以處置。

中國國務院台灣事務辦公室發言人陳斌華3日晚間透過新聞稿表示，福建海警日前在泉州近海依法登檢查扣一艘涉嫌「非法捕撈」的台灣漁船。該船違反伏季休漁規定，違規進行拖網作業。

陳斌華說，這是「大陸海警正常執法，旨在維護相關海域漁業生產秩序、海洋漁業資源和生態環境。有關部門將依法依規予以處置」。

「大進滿88號」昨晚遭福建海警登檢扣押。海巡署今天表示，事發地點確實在中方水域內、台灣限制水域外，後續會透過陸委會循兩岸管道溝通。

針對這起事件，海基會晚間表示，已致函中國大陸海協會，請陸方儘速公開說明事件始末，以及登檢帶回原因，並請陸方釐清原因後儘速釋放人船，確保人員平安。

海巡署 福建

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