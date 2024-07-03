澎湖漁船遭扣押 中國非法捕撈輕則罰款重可判刑

澎湖籍漁船「大進滿88號」昨晚因涉嫌非法捕撈遭福建海警登檢扣押至對岸。翻查中國法規，在禁漁期間非法捕撈還使用禁用漁具，輕則罰款、拘役，情節嚴重則依「非法捕撈水產品罪」移送，最重可判3年以下徒刑。

海巡署今天指出，自92年迄今共3案、17艘台灣漁船遭陸方登檢扣押，11艘繳清罰款後獲釋，另6艘經協商後由海巡署帶回。

不過，當前兩岸氛圍不可同日而語，對岸可能長期扣押「大進滿88號」，依法規量處。

中國海警今天通報，「大進滿88號」涉嫌「非法捕撈」，違反「伏季休漁」規定，在「底拖網禁漁區線」內違規拖網作業，且使用的網具遠小於「國家規定」的最小網目尺寸。

根據福建省實施「2024年海洋伏季休漁制度工作方案」，5月1日12時至8月16日12時，實施海洋伏季休漁制度。期間對各類伏休違規漁船「及時立案、嚴肅查處、依法處置」。

中國漁業法第30條提到，禁止在禁漁區、禁漁期進行捕撈。禁止使用小於最小網目尺寸的網具進行捕撈。

中國漁業法第38條提到，違反關於禁漁區、禁漁期的規定進行捕撈的，或者使用禁用的漁具、捕撈方法和小於最小網目尺寸的網具進行捕撈，沒收漁獲物和違法所得，處人民幣5萬元（下同，約新台幣22.5萬元）以下的罰款；「情節嚴重的，沒收漁具，吊銷捕撈許可證；情節特別嚴重的，可以沒收漁船；構成犯罪的，依法追究刑事責任。」

中國漁業法第48條明定，漁政監督管理機構在海上執法時，對違反禁漁區、禁漁期的規定或者使用禁用的漁具、捕撈方法進行捕撈，以及未取得捕撈許可證進行捕撈的，事實清楚、證據充分，但是當場不能按照法定程序作出和執行行政處罰決定的，「可以先暫時扣押捕撈許可證、漁具或者漁船，回港後依法作出和執行行政處罰決定。」

翻查對岸違反禁漁期規定的案例，大多數情節輕微者被處罰款、沒收漁具，但情節嚴重者依法送辦。

中國「最高人民檢察院、公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定（一）」第63條提到，涉嫌在禁漁期內使用禁用的工具或者禁用的方法捕撈的，應予立案追訴。

中國刑法第340條（非法捕撈水產品罪）明定，違反保護水產資源法規，在禁漁區、禁漁期或者使用禁用的工具、方法捕撈水產品，情節嚴重的，處3年以下有期徒刑、拘役、管制或者罰金。

「非法捕撈水產品罪」的立案標準包括：「非法捕撈水產品1萬公斤以上或者價值10萬元以上的」；「在禁漁期內使用禁用的工具或者方法捕撈的」。

依上述法規，陸方若是追究刑責，「大進滿88號」恐將被長期扣押面臨法律訴訟；即便只是行政處罰，也有可能被長期扣押至官方判罰。

據福清新聞網報導，2022年5月，福建福清市三山鎮兩艘無證漁船在台商投資區16號泊位附近海域，因使用禁用漁具於禁漁期間進行捕撈作業，當月18日被查封扣押。直到隔年3月，泉州台商區綜合執法與應急管理局才召開會議作出判罰，沒收漁獲物和違法所得，並處10萬9825元罰款。