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中國扣押漁船 分析：應是個案但後續協商有壓力

中央社／ 台北3日電

澎湖籍漁船「大進滿88號」昨晚遭中國海警登檢扣押帶走，由於時機敏感引起各界關注。學者分析，案件本身該屬個案而非通案，然而後續的兩岸協商勢必會對政府帶來壓力

澎湖籍漁船「大進滿88號」昨晚遭中國海警登檢扣押，並帶至中國圍頭港。目前已知漁船上共有5人，包括2名台灣籍、3名印尼籍人員。

國策研究院執行長王宏仁接受中央社訪問時分析，由於時機點敏感，自然會讓台灣民眾將這件事與日前「懲戒台獨22條」等事件聯想在一起，「憂心對岸又把態勢拉高」。然而按照既有的情形分析，應該屬於單一事件。

他提到，中國自5月1日起特定海域為禁漁期，相關規定不只針對台灣漁民，包含中國漁民若觸犯規定，一樣會處置。「目前看來應該是按照既定的程序執行」。

王宏仁指出，這次的事件可以分成兩個部分來看，前半段是執法部門依法行事，後半段是兩岸要如何透過談判協商，把人從對岸接回來，「後半段政治協商對於台灣會有一定的壓力」。

他提到，即便陸委會希望能夠協商，對岸可能主張要先經過相關部門的審查程序後才有可能進行下一步的協商與放人，「這樣的情況就存在操作空間，必須要端看政治環境是否存在雙方各退一步的可能，並對這件事情單獨處理」。

王宏仁進一步表示，由於目前的時機比較敏感，對岸沒有放鬆，因此在協商過程上可能會有些困難，甚至對岸也可能不回應而按照自身的相關管轄權直接處理，「如果發生這樣的狀況，接下來兩岸關係大局可能又會走向緊張狀態」。

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