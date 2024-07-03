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澎湖漁船遭陸扣押 朱立倫喊話賴總統：以全民為念

中央社／ 台北3日電
國民黨主席朱立倫今在中常會發表談話。記者鄭媁／攝影
國民黨主席朱立倫今在中常會發表談話。記者鄭媁／攝影

澎湖籍「大進滿88號」漁船遭中國海警登檢並強行押回中國，國民黨主席朱立倫今天表示，希望事件趕快落幕，彼此多表達善意，無論民進黨再怎麼抹黑，國民黨為了民眾安定，還是會堅持持續溝通，降低兩岸敵意，也呼籲總統賴清德以全民為念。

澎湖籍漁船「大進滿88號」昨晚遭中國海警登檢扣押，海巡署今天指出，事發地點確實在中方水域內、台灣限制水域外，後續會透過陸委會循兩岸管道溝通。

朱立倫下午在國民黨中常會表示，台灣民眾都希望過安定好日子，兩岸之間不要對抗、衝突，更不要有任何意外事件，但昨晚看到澎湖籍漁船在金門海域，因為越界被中國大陸海警押回，民眾心中擔憂兩岸敵意螺旋不斷向上。

朱立倫提到，不管是賴政府調升對岸旅遊警示，或者對岸用反分裂法宣告對台做法，以及2月的撞船事件至今還沒有解決，這次又有漁船事件，到底敵意螺旋要上升到什麼情況。

朱立倫強調，全民都希望能過安定的日子，兩岸之間不要對抗，不要衝突，更不要有任何意外事件，所有漁民都希望安心工作，希望事件趕快落幕，彼此多表達善意。

朱立倫透露，國民黨副主席連勝文今天正在北京參加兩岸青年論壇，也表達希望用善意讓兩岸過安定的日子，把衝突誤解、惡意敵意發生的事件降到最低，這是國民黨的努力目標，無論民進黨再怎麼抹黑，國民黨還是會堅持為了台灣民眾的安定，持續溝通，努力降低兩岸之間的敵意。

朱立倫重申，再次呼籲賴總統、民進黨主席賴清德，若把在野黨、民眾當敵人，會造成惡性循環，兩岸若持續對抗造成敵意螺旋，最後受害的是全民，呼籲賴總統與民進黨都能以全民為念。

國民黨 朱立倫 民進黨

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