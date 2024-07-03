被扣押主因...立委楊曜：譴責政院 漁民不知安全的漁撈作業範圍

澎湖漁船大進滿88號昨晚在金門外海捕撈小管，被大陸海警船強押往大陸。立法委員楊曜今天下午在臉書發文表示，「當我們在保護自己主權所及漁場的同時，中國當然也不會讓他國漁民染指屬於他們的漁場」；他要求中央政府積極透過各項管道，協商中國儘速釋放大進滿88號人員及漁船。

楊曜表示，海巡署跟漁業署對於作業區域是否越界是兩套看法，他必須譴責行政院罔顧漁民安全，漁民朋友不知道台灣海峽安全的漁撈作業範圍，這就是大進滿被扣押的主因。

楊曜說，兩岸人民關係條例有訂定中華民國禁限制水域，這幾年在他的要求下，澎湖海巡強力取締越界進入24海浬的中國漁船，從2017年至今帶案入港70艘中國漁船，平均留置偵訊超過1個月並予以重罰；顯見兩岸之間各有領海、臨接區及禁限制水域的規定。

楊曜表示，本案發生的地點距離中國晉江11.2海浬處，海巡署表示已進入中國領海，但漁業署長卻表示該處屬於「台灣漁民傳統漁場、兩岸共同作業的區域」；台灣在兩岸漁民共同作業區、漁業重疊區根本就沒有與中國達成共識，漁業署在漁民安全的作業區域上採取模糊的方式，他要再次譴責執政的民進黨罔顧漁民生命財產安全。

楊曜說，澎湖的船、澎湖的鄉親遭中國海警扣押至今已超過16小時，他徹夜聯絡行政院與各項管道尋求積極營救鄉親，也要求民進黨政府要正視漁民安全的漁撈作業區，不再讓這樣的事件威脅澎湖鄉親的生命財產安全。

楊曜表示，中國與台灣各有各別獨立管轄的領海與毗鄰區，「當我們在保護自己主權所及漁場的同時，中國當然也不會讓他國漁民染指屬於他們的漁場」。希望漁民朋友注意捕撈作業界線，以免再生憾事。