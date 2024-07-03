中國海警：台灣漁船非法捕撈 有關船隻圖干擾執法

中國海警局發言人劉德軍今天針對澎湖漁船2日遭中國海警強行扣押聲稱，這艘台灣漁船「涉嫌非法捕撈」，違反中國休漁規定，且違規拖網作業及使用小網目漁網；而台灣「有關船隻試圖干擾我正常執法」，福建海警「依法予以警告驅離」。

中國海警局下午透過微信公眾號「中國海警」，以發言人劉德軍的名義作上述表示。

劉德軍宣稱，福建海警2日在泉州近海依法登檢查扣一艘「涉嫌非法捕撈」的「台灣省籍漁船」。該漁船違反「伏季休漁」規定，在「底拖網禁漁區線」內違規拖網作業，且使用的網具遠小於「國家規定」的最小網目尺

寸，「破壞了海洋漁業資源和生態環境」。

他聲稱，「『台有關船隻』試圖干擾我正常執法」，福建海警「依法予以警告驅離」。