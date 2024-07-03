海警三號令生效後陸對菲日強力執法 但大進滿88號未必適用

大陸在6月15日正式生效施行一個月前公布的《海警機構行政執法程序規定》。將大陸海警對周邊海域的執法做了詳細的規定，預示著我國對週邊島嶼和領海加緊管控。這次澎湖籍漁船大進滿88號是否與此《程序規定》有關，還有待進一步考察。

也被稱為三號令的該《程序規定》在生效前就已備受矚目，特別是在南海海域，由於菲律賓一年多來已不斷在仁愛礁、黃岩島及仙賓礁等海域對附近戒護的陸海警船發起衝擊，該規定的生效，特別是其中條文規定，如果非法闖入中國領海的外國人將被拘留，最長可達60天。被認為恐是中國海警執法從柔性驅離轉趨強硬的轉捩點。

而逼近6月15日生效日，大陸也有備而來，為新規定的執法進行了部署。解放軍六月初即派出2萬噸級071型兩棲攻擊艦，前往仙賓礁演練搶灘登陸。菲方稱，大陸在仙賓礁海域進行了 2 次小規模演習，每次演習都是從上午 11 時開始，到下午 18 時結束。

而為反制中國大陸，美國海軍羅斯福號航空母艦打擊群聯合法國阿基坦級護衛艦「布列塔尼號」、加拿大海軍「蒙特婁」號護衛艦，6月7日起到18日，舉行「英勇盾牌2024」軍演。

但接近15日，解放軍南部戰區海軍咸陽艦、遵義艦、延安艦等三艘「萬噸級」055型飛彈驅逐艦和一艘052C型飛彈驅逐艦，組成訓練編隊赴南海某海域演習，進行跨晝夜的實彈射擊演練。幾乎就在055進入南海同時，6月13日當天，遙感衛星影像顯示，「羅斯福號」航空母艦已經過巴士海峽駛離南海。

6月17日凌晨，菲律賓出動了6艘船隻，其中1艘大型運輸船充當指揮艦和補給艦，負責整體指揮及為馬德雷山號運送物資。另5艘則是配備精良的剛性充氣快艇擔任掩護。而其成員也不是菲律賓海警，而是菲律賓海軍及特種部隊。大陸海警迅速出擊進行攔截，運用攔截、登臨扣押等多種手段，阻止菲方達成目標。碰撞中，對方8名特種兵均受不同程度的傷，其中一人在撞擊過程中斷了一根手指。

這是大陸《程序規定》實施僅兩天後，大陸海警首次依該規定執法，並進行了登檢行動，並在短暫扣押8名菲人員後由菲方接回。但大陸海警持斧頭將剛性氣艇全部砍破，讓其無法再使用。

與菲行動相仿，日本也從6月20日開始，即菲軍方闖關失敗三天後，連續5天派遣「惠比壽號」和「鶴丸號」等四艘漁船以及數艘巡視船進入釣魚島海域，試圖試探大陸對此一法令的執法底線與決心，但中國海警局新聞發言人甘羽表示，6月20日至24日，日「惠比壽」「鶴丸」號等4艘漁船和數艘巡視船先後非法進入中國釣魚島領海，中國海警艦艇依法對其採取必要管控措施並警告驅離。

據日本共同社報導，7月2日下午，一艘大陸海警局船隻駛入釣魚島周邊「日本領海」。管轄那霸海域的第十一管區海上保安總部稱，該海警船搭載類似機關砲的裝置，跟隨日本漁船的動向航行。而在「領海」外側的毗連區，還發現另一艘搭載類似機關砲的中國船隻。

不過，大進滿88號是否是俗稱「海警三號令」的《海警機構行政執法程序規定》，仍有疑義。依據該規定，可予扣押的物品大致有三類，一是對與治安、出境入境案件有關的需要作為證據的物品、運輸工具等，經批准可予扣留；二是對涉嫌走私的貨物、物品、運輸工具，經批准可依法扣留；三是對「非法進入我國領海」及其以內海域的「外國船舶」，經批准可依法扣留。

前述菲、日船隻都是外國船舶而被扣留或驅離，但大陸不承認台灣是具有任何主權地位的外國，大進滿88號顯然不適用第三類，因此雖然它被人船一併扣押，卻可能是以其他名目。但大進滿88號似又沒有涉及治安案件或走私案件，也似不屬前二類行為。

如果大進滿88號都不屬於上述任何一類行為，那它被扣船扣人就與菲、日不可同日而語，屬於適用另外法令的範疇，而與「海警三號令」扯不上干係。