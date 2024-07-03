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行政院盼陸方體恤漁民為求生計涉險 儘快釋放人船

中央社／ 台北3日電

澎湖籍漁船「大進滿88號」昨晚遭中國海警登檢扣押帶走。行政院今天說，此案是漁船闖入休漁期的陸方水域作業，遭遇陸方執法，呼籲漁民勿違反相關規定，也盼陸方體恤漁民為求生計涉險捕魚的辛勞，儘快釋放人船。

海洋委員會海巡署今天舉行「澎湖籍『大進滿88』漁船救援案」專案記者會指出，「大進滿88號」昨天晚間在金門料羅港東北東方23.7浬（限制水域外17.5浬、中線以西25浬）遭2艘中國海警船登檢扣押。海巡署說，船上共有2名台灣籍、3名印尼籍人員，希望中國大陸可以儘速說明登檢扣船原因。

行政院發言人陳世凱透過媒體群組表示，此案是漁船闖入休漁期的陸方水域作業，因此遭遇陸方執法，政府必須再次提醒漁民提高警覺，不要違反陸方伏季休漁規定，同時也呼籲陸方體恤漁民為求生計涉險捕魚的辛勞，期望陸方儘快釋放人船，確保人員平安。

陳世凱說，遭到帶走的漁船是在距離晉江深滬11浬遭陸方登檢扣押，並帶往金門東北方的圍頭港，事發地點在陸方管轄海域內，經確認登檢地點也位處陸方水域，因此遭陸方出動8艘海警船包圍取締。

陳世凱表示，海巡基於保護國籍漁船、漁民作業安全，第一時間馳援協處，後因深入對方水域，為免升高衝突，故而停止緊追，並全程注意確保相關水域作業其他船隻安全離開。

陳世凱指出，農業部漁業署已於5月發文給全國漁會有關陸方「2024年海洋伏季休漁制度」相關資訊，該海域自今年5月起即進入休漁期，再次提醒台灣漁民莫涉犯違規、違法風險，同時也呼籲陸方不要將漁民單純違規行為，升高不必要手段、引起漁民不安。

此外，國安人士表示，中方近期在菲律賓南海、日本東海多有擴張惡行，同樣在昨晚，日方也發布「中國政府船隻侵入沖繩尖閣諸島海域並接近日本漁船 」訊息。鑒於中國近期於區域各方海域多有類似情形，為免可能風險，已透過漁政、航政等單位，向漁民、航運單位提出提醒，注意可能風險。

海巡署 漁民 陳世凱

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