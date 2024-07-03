大陸抓我澎湖漁船 陸委會：疑涉違反大陸伏季休漁規定

兩岸金廈海域糾紛又添一樁，澎湖漁船「大進滿 88」號2日晚間在金門海域被大陸海警登檢且帶走，引起巨大關注，陸委會對此表示，希望中共主管部門在釐清原因後，儘速依有關規定與程序釋放我方人船。

陸委會表示，本案受各界關注，由於相關事件疑涉違反中國大陸伏季休漁之規定，該會將透過「兩岸管道」洽請陸方儘速說明事件始末及登檢帶回之原因，化解不必要的揣測。

陸委會指出，希望中共主管部門在釐清原因後，儘速依有關規定與程序釋放我方人船，並確保人員平安。

公開資料顯示，大陸每年都有伏季休漁的相關規範。根據大陸公安部、農業部與海警局的規定，今年「海洋伏季休漁專項執法行動」自5月1日至9月16日執行，5月1日起要求全大陸近12萬艘海洋捕撈漁船和捕撈輔助船回港休漁，範圍涵蓋渤海、黃海、東海及北緯12度以北的南海（含北部灣）海域。

大陸官方先前下發的專項執法通知要求，加強對涉兩韓、涉日、涉越等涉外敏感海域巡邏管控，嚴防陸方漁船非法越界（線）捕撈。加強北部灣陸方一側、海南島周邊等外籍漁船侵漁高發海域巡航執法，「綜合運用行政和司法等手段，有力震懾外籍漁船侵漁行為」。