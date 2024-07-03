澎湖漁船遭中國扣押 陸委會籲說明原因

澎湖籍漁船「大進滿88號」昨晚遭中國海警登檢扣押帶走。陸委會表示，將透過兩岸管道洽請陸方儘速說明事件始末及登檢帶回的原因。

針對這起漁船扣押事件，陸委會中午以書面回應表示，本案受到各界關注，由於相關事件疑涉違反中國大陸伏季休漁的規定，將透過兩岸管道洽請陸方儘速說明事件始末及登檢帶回的原因，化解不必要的揣測。

陸委會強調，希望中共主管部門在釐清原因後，儘速依有關規定與程序釋放人船，並確保人員平安。

根據今天上午海巡署記者會公布的資訊，於昨晚8時14分接獲澎湖籍「大進滿88號」漁船船主報案，指「大進滿88號」於金門料羅港東北東方23.7浬（限制水域外17.5浬、中線以西25浬）遭2艘中國海警船登檢扣押。

雖然海巡署增派船艇試圖救援，「大進滿88號」仍於晚間10時30時，遭中國海警船帶至中國圍頭港。

目前已知「大進滿88號」漁船上共有5人，包括2名台灣籍、3名印尼籍人員。