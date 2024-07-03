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澎湖漁船遭中扣押 民眾黨：兩岸應啟動官方溝通管道

中央社／ 台北3日電

澎湖籍「大進滿88號」漁船遭中國海警船登檢並強行押回中國，民眾黨今天表示，兩岸應盡速啟動官方正式溝通管道釐清爭議，避免事件擴大殃及台灣漁民權益，陸委會應盡速協調中方釋放人船。

澎湖籍漁船大進滿88號昨晚8時許在金門復國墩海域捕捉小管時，突遭2艘中國海警船靠近拍照後強行登檢，並將船隻帶往中國圍頭港作進一步調查，引起外界關注。

台灣民眾黨今天透過聲明表示，兩岸應盡速啟動官方正式溝通管道，確實釐清爭議，以避免事件擴大殃及台灣漁民權益，陸委會應儘速協調中方釋放人船，積極保護台灣漁民安全。

民眾黨指出，據漁業署表示，該海域為兩岸多年共同作業海域，目前雖然為伏季休漁期間，漁船作業應避免進入，然中方是否執法過當，損及台灣漁船安全與權利，雙邊應秉持理性務實態度妥善處理，並完整對外界說明。

民眾黨呼籲，中方應遵循兩岸漁業常態，不因政治力影響人民，增加兩岸惡意螺旋，執政黨應有官方角色積極交涉、妥善處理，並保障漁民生計與權益。

台灣民眾黨 溝通 漁民

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