澎湖籍漁船遭陸扣留 學者提醒：陸方恐逼我上談判桌

澎湖籍漁船遭中國大陸海警船攔檢並押回扣留，再次升高兩岸緊張，學者指出，中共實施海警局三號令以來，在東海、南海等地都有升高執法強度的跡象。不過對於是否屬於灰色地帶衝突？學者分析，陸方有可能將此次事件限縮在司法事件的法律戰層次，但專家也提醒，陸方可能藉此迫使我方上談判桌，塑造法治一中的態樣。

澎湖籍漁船「大進滿88號」昨晚在金門附近水域作業時遭中國大陸海警船強行登檢，海巡署雖然派出巡防艇救援，但我方漁船仍然遭海警船押回泉州圍頭港，使得兩岸情勢恐怕再次升高緊張。

淡江大學戰略所助理教授林穎佑指出，中國大陸在日前公布海警局三號令，宣示可在認定的管轄海域中，登檢扣押涉嫌違反其出入境管理規定的外國籍船舶與人員。6月15日正式實施以來，除了在菲律賓海域升高緊張外，在釣魚台海域也有中共海警船企圖接近日本漁船的狀況，顯示中共在東海、南海和台海都有升高執法強度的跡象。

林穎佑並分析，目前是大陸方面的休漁期，中共海警的動作可能也有逼迫我方漁民納入、遵循其作業規範的意味。

對於近來各方多以「灰色地帶衝突」評論中共各種動作，林穎佑提醒，假如凡事都以灰色地帶來解讀，反而可能造成失焦。他分析，陸方對這次事件也可能限縮在司法事件的法律戰上，可能有所節制不升高衝突。但他也警告，陸方也可能打算藉此機會，迫使我方對執法水域範圍、休漁期捕撈限制等議題展開協商，甚至以此塑造法治一中的態樣，我方對這樣的發展不可不慎。

另一方面，林穎佑也提醒，這次事件凸顯我方海巡署在海上執法能量、實力不如人的窘境，現行岸巡、洋巡並行的體制和資源分配恐怕需要有所檢討，畢竟海巡署在海域執法上面對的是對岸傾國家之力的競爭。