澎湖漁船遭中國扣押 鄭麗君籲儘速釋放人船

澎湖籍「大進滿88號」漁船昨天在金門海域作業時，突遭中國海警船登檢扣押帶走。行政院副院長鄭麗君今天表示，政府全力協處，呼籲對岸儘速釋放漁工、漁船以及移工。

海洋委員會海巡署2日表示，澎湖籍「大進滿88號」漁船2日晚間在金門海域作業時，突遭中國海警船登檢扣押帶走，海巡艇緊追未果，後續將由陸委會、漁業署透過兩岸管道協調。

鄭麗君今天出席「Home Run Go紅肉紅龍果邁向日本」外銷日本首運記者會，會後接受媒體聯訪，有關澎湖籍漁船遭中國海警登檢扣押帶走，詢問行政院的態度以及處理機制。

鄭麗君表示，政府高度關注，呼籲對岸有關單位儘速對外說明，後續陸委會、漁業署也會全力協處，透過兩岸的管道，積極的接洽與協調，政府會全力協助、協處。呼籲對岸儘速釋放漁船以及漁民、移工。