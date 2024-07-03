我漁船遭海警扣回中國 海巡署呼籲放人

兩岸漁船衝突事件又一樁！2日晚間，一艘澎湖漁船「大進滿88號」在金門外海作業時疑似違規，遭2艘中國海警船強行登船檢查，隨後船員與船均被海警扣回中國。對此，海巡署副署長謝慶欽表示，據傳該漁船疑似違反中國休漁規定，過去大多是繳交罰款後就會放人，會透過陸委會要求陸方儘速放船、放人。

並未針對特定台船

海巡署針對我國漁船遭中國扣押緊急召開記者會，謝慶欽指出，福建省5月1日起，進入「海洋伏季休漁期」至8月15日，漁船被扣押的地點是在中國公告施行禁漁的海域，在該休漁期期間禁止在陸方劃設海域捕魚，至於登檢原因，會請中國儘速說明。

被問到是否只有該漁船越界？謝慶欽表示，當天有數十艘船在附近海域作業，船東表示之前就有收到陸方警告不要捕魚。至於是否只針對台籍漁船，海巡署否認，並表示我國取締陸船也是一樣，都是採取隨機登檢的模式，但會請陸委會聯絡，呼籲儘速放船、放人。

台船進入陸領海

由於過去也有17艘漁船越界或違規狀況發生，媒體關注雙方的互動準則是否還存在？謝慶欽說，之前的漁船有的繳清罰款後，中國就放人，也有透過協商由我方處理，至於會被扣留多久要視個案情況。被問到未來如何因應中國海警巡檢？海巡署表示，都有提醒漁民不要進入中國有「休漁期」的海域。

媒體持續追問，據傳該船遭扣押時，附近有5、60艘漁船同時都有作業，是否都是我國漁船？其他漁船陸方有廣播警告嗎？海巡署官員僅回應說，現場沒有那麼多船，具體數字並不清楚，其他船隻是有聽見廣播的。另外，海巡署也坦承，查扣點超過海巡署雷達範圍、於中國的領海內。

對此，新黨市議員侯漢廷於臉書發文指出，中國大陸對休漁期的執法監管並非針對台灣漁船，5月5日至9日，福建連續抓獲7艘非法補撈；5月19日，漳州查獲違法船舶11艘等。中國的處理方式一律都是「人上岸、船回港、網封存」。至於菲律賓違規被扣押的漁船更多了。

【更多精采內容，詳見 】