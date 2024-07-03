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澎湖漁船遭中國海警登檢扣押 侯友宜籲返還人船

中央社／ 新北3日電

澎湖籍「大進滿88號」漁船遭中國海警強行登檢扣押，引發各界關切。新北市長侯友宜今天表示，政府要非常嚴肅地看待這個事件，並呼籲能夠返還人與船。

侯友宜今天上午主持市政會議後接受媒體聯訪，他針對澎湖漁船遭中國海警強行登檢扣押的問題指出，政府要非常嚴肅地看待這個事件，政府有責任保護人民、漁民及船隻在海洋上的作業。

澎湖籍「大進滿88號」漁船遭中國海警強行登檢扣押，他表示，呼籲能夠盡速地返回人與船，大家都要好好地、嚴肅地面對這些事情。

媒體詢問，對於新北市消防局代理局長李清安的秘書涉嫌利用上班時間接小孩與買菜、浮報加班費相關報導的看法。

對此，侯友宜指出，公務人員應遵守相關規定，更重要是不能觸犯法令，任何有不法情事、不當行為「我們都不會寬待」。

侯友宜 澎湖

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