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影／澎湖漁船遭陸押走 陳光復：家屬心情不好、希望盡速釋回人船

聯合報／ 記者王昭月／澎湖即時報導
大進滿88號人船被大陸海警押回，澎湖縣長籲中央盡快協商，協助人船平釋回。記者王昭月／翻攝
大進滿88號人船被大陸海警押回，澎湖縣長籲中央盡快協商，協助人船平釋回。記者王昭月／翻攝

6月26日大陸一艘無船名、無船舶證書及無船籍港口登記的「三無」漁船越界澎湖花嶼西北領海基線外19.5浬處作業，因逃逸拒檢，遭我方海巡署押返人船，昨晚澎湖籍漁船大進滿88號在金門料羅東北東方23.7浬作業被強行押往大陸，被在地漁民質疑是還以顏色，澎湖縣陳光復對此表示，「厝邊難免有磨擦」，這是單純事件，不要複雜化、政治化。

大進滿88號遭中國海警船登檢並強行押回中國，船上共5名船員，包括2名台籍、3名印尼籍，農業部對此表示強烈譴責，已請陸委會及海基會透過兩岸管道協洽中方，儘速釋放人船。

澎湖縣長陳光復說，第一時間獲報，縣府人員即前往慰訪船員家屬，「家屬心情不好，但仍頗鎮靜，都希望陸方能盡速釋回人船」。漁民平日為了生計，在風浪裡十分辛苦工作，希望海巡署及陸委會務必協助，請對岸釋回人船。

據海巡署初步研判，這次大進滿88號疑似越界作業，不過澎湖在地漁界人士都認為，當地長期是傳統作業海域，不解為何中國海警強行登檢押人。縣長陳光復說，7月是小管期，過去澎湖籍漁船都會到此傳統漁區作業，自92年以來約有3案17艘船被押走，但最後都有贖回。

上月一艘大陸「三無」漁船在澎湖花嶼領海，曾遭海巡隊登檢押返，且目前正值岸關係敏感時刻，澎湖在地漁民質疑這次大進滿88號被中國海警押走，莫非是對岸意圖「還以顏色」，對此陳光復表示，「這是單純事件，不要複雜化、政治化」。

陳光復說，「就算厝邊，也難免有磨擦」，眼前最重要的事是希望中央盡快協助協商，平安釋回人船。

海巡署 澎湖縣 陳光復

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