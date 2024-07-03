澎湖漁船遭中扣押 縣長陳光復盼人船釋放

澎湖漁船大進滿88號被中國海警查扣在中國圍頭港一事，澎湖縣長陳光復今天表示，漁民討海很辛苦，盼中國方面儘快將人船送回，同時也請中央陸委會與海巡署等協助，儘速協調。

澎湖籍漁船大進滿88號，昨晚8時許，在金門復國墩海域捕捉小管時，突遭2艘中國海警船靠近拍照後強行登檢，並將船隻帶往中國圍頭港作進一步調查，引起地方關切。

陳光復今天表示，澎湖籍漁船大進滿88號，昨晚8時許，在金門復國墩海域捕捉小管時，突遭2艘中國海警船靠近並扣押至中國圍頭港，船上有洪姓船長等人。

陳光復表示，澎湖漁民出海作業很辛苦，希望中國方面能儘快將人船釋放，同時請陸委會與海巡署等中央機關協助，儘速協調，早日將人船釋放。

大進滿88號漁船許姓船東表示，目前全無訊息，只希望中國方面在完成調查後，儘速放人，讓人船早日駛返。